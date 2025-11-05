李四川稱每天回新北睡覺　翁震州：有體驗新北通勤族怎被整的嗎？

▲台北市副市長李四川。（資料照／記者鄭佩玟攝）



記者陶本和／台北報導

輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18，國民黨台北市議員秦慧珠稱讚副市長李四川功不可沒，並認為他可以放心去選新北市長了；而李四川強調自己每天回新北，不是選市長是回家睡覺。對此，民進黨新北市議員翁震州5日表示，李四川有沒有在尖峰時刻、下雨或豔陽天，自己騎一週的機車上下班看看，體驗中永和、新店通勤族是怎麼被整的？

台北市長蔣萬安5日赴市議會，就輝達落腳台北市進行專案報告。秦慧珠質詢時，特別點名李四川，稱讚他功不可沒，並認為接下來李四川可以放心去選新北市長了。李四川聽聞後急忙說，自己是每天回到新北市，但不是去選市長，而是回家睡覺。

秦慧珠認為，這是非常好的政績，他稱讚蔣萬安、李四川能力提升，並鼓勵他們要繼續努力，未來還要繼續排除萬難，加速進程。不過，對於李四川提到自己每天回新北市睡覺，新北市議員翁震州則有不同看法。

翁震州表示，台北市副市長李四川填平公館公車地下道後，造成尖峰時間車流回堵新北，同時還要出動大批警力、動線數日一變，來幫台北市的蔣萬安「粉飾太平」。

翁震州指出，現在李四川竟然說自己「每天回新北睡覺」，他質問李四川，有沒有在尖峰時刻、下雨天或豔陽天，自己騎一週的機車上下班看看，體驗一下中永和新店等新北市的通勤族是怎麼被整的？翁說，為掩飾台北市的無能，卻拿新北市的人民來犧牲，你還好意思說自己回新北睡覺，「睡得著？」

▼民進黨新北市議員翁震州。（圖／翁震州提供）

