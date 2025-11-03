愛心送暖！彰化同鄉總會捐300萬　力挺新北待用餐計畫

▲新北市彰化同鄉總會捐贈300萬元給新北市好日子愛心大平台「待用餐計畫」，前榮譽總會長洪村山（左2）、總會長洪靜姿（左1）及榮譽總會長洪松廷（右1）代表捐贈。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市彰化同鄉總會捐贈新臺幣300萬元給「新北市好日子愛心大平台－待用餐計畫」，協助弱勢民眾獲得即時溫飽與支持。這是該總會繼去年捐出300萬元支持同一計畫後，再度以行動回饋社會，展現深厚的人情與公益精神。市長侯友宜親自到場代表受贈，並致贈感謝牌，表達誠摯謝意。

新北市彰化同鄉總會總會長洪靜姿表示，身為彰化人，深刻感受到都會區中仍有許多弱勢族群需要協助，期盼透過與新北市合作，發揮同鄉會的力量，以實際行動傳遞關懷與愛心。

▲新北市彰化同鄉總會捐贈300萬元給新北市好日子愛心大平台「待用餐計畫」，市長侯友宜代表受贈並致贈感謝牌。

侯友宜表示，感謝彰化同鄉總會與洪村山總裁多年來透過「好日子愛心大平台」持續協助弱勢家庭與獨居長者，以行動支持新北市各項社會福利與教育計畫，包括關懷弱勢兒少與體育選手等，希望能拋磚引玉，讓更多人一起參與公益。

社會局表示，新北市彰化同鄉總會連續兩年共捐贈新臺幣600萬元支持「待用餐計畫」，預計讓6萬人次受惠，也讓社福中心社工能提供更全面的服務。該計畫除協助弱勢民眾透過餐券兌換餐食外，更讓第一線社工及合作店家能主動關懷用餐者的生活狀況，及早發現急難或家庭危機個案，並連結醫療、心理諮商、就業輔導等多面向資源，讓社會救助更有深度與溫度，成為社會安全網的重要支撐。