地方 地方焦點

新北浪貓「魷魚哥」康復迎新生　動保處揭貓口炎照護秘辛

▲新北浪貓「魷魚哥」康復待認養。（圖／新北市動保處提供）

▲浪貓魷魚哥的重生故事，新北動保處聯手擊退頑固口炎。（圖／新北市動保處提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市三峽地區一隻名為「魷魚哥」的虎斑浪貓，因罹患嚴重口炎被通報救援，送至新北市動保處醫療中心時，因疼痛整日蜷縮角落、無法進食，體重急遽下降。經過獸醫師與照護人員的悉心治療與陪伴，魷魚哥已成功恢復健康，目前正於動物之家等待有緣人給予一個溫暖的家。

魷魚哥初到動保處時，因口炎疼痛難以進食，身體虛弱。獸醫師診斷後，立即展開藥物治療，照護人員也耐心提供軟質食物、持續口腔護理，並輕聲安撫陪伴。隨著時間推移，魷魚哥逐漸恢復食慾，體重回升，嘴角不再流濃稠口水，重現活力。

動保處獸醫師黃琦新表示，貓口炎（Feline Chronic Gingivostomatitis, FCGS）是貓隻常見疾病，特徵為牙齦與口腔黏膜慢性發炎，多與免疫失調相關。牙菌斑、牙結石及細菌感染可能引發過度免疫反應，若合併其他細菌感染，將使病情加劇。

黃琦新指出，約3成入所流浪貓患有口炎，嚴重影響進食與營養吸收。動保處於貓隻入所時進行檢疫與口炎篩檢，黃獸醫強調，口炎復發率高、治癒率低，需長期藥物控制，必要時結合外科手術，方能有效治療。多數病貓經治療後可恢復正常生活，飼主需密切觀察行為變化，及早發現復發跡象。

動保處長楊淑方表示，全市8所動物之家均落實犬貓入所隔離檢疫，由獸醫進行疾病篩檢與治療，並完成晶片植入、絕育及狂犬病疫苗注射。她呼籲民眾「認養不棄養」，給予流浪動物溫暖家庭。新北市提供認養犬貓終身免費醫療諮詢、狂犬病疫苗注射等福利，共同守護毛寶貝健康。

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」
Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

