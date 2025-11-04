新北表揚中高齡友善職場　6企業榮獲金質認證

▲新北市勞工局表揚50家中高齡友善職場企業，其中6家獲金質認證。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市勞工局今（4日）舉辦「中高齡者及高齡者友善職場認證表揚典禮」，公開肯定50家獲證企業在營造中高齡友善工作環境上的努力。今年勞工局首次以「金銀銅」制度，評價企業在人事制度、員工健康、經驗傳承、續航職場各面向的友善措施，在激烈的競爭裡，也產生6家獲得最高榮譽金質認證，典範學習深值效法。

勞工局長陳瑞嘉致詞時指出，台灣已正式邁入超高齡社會，而新北市的中高齡勞動參與率正逐年提升。為因應此趨勢，勞工局主動協助屆齡退休員工延任，未來在市長侯友宜的指示下，新北市各局處也將擴大跟進，由公部門帶頭示範，落實延後退休與中高齡友善職場政策。

▲新北市勞工局長陳瑞嘉致詞。

陳瑞嘉進一步說明，今年首度將認證制度升級為「金、銀、銅」三級，從人事制度、員工健康、經驗傳承及職場續航等面向，綜合評量企業的友善措施。更有企業結合醫療機構，從飲食、運動、休閒到健康觀念，全方位照顧中高齡員工，堪稱業界表率。目前新北市推動此認證制度第3年，已累計117家企業獲得認證，期盼更多企業夥伴加入，共創友善中高齡的就業環境。

在激烈的競爭中，今年共產生6家獲得最高榮譽「金質認證」的企業，其典範做法深具學習價值。其中，台灣卓勒在2023年及2025年皆獲得金質認證。該公司人資經理游舒茜分享，2019年公司面臨招募困難與人才流失的挑戰，因而啟動管理思維轉型，例如設立線上員工信箱，連「衛生紙太粗、微波爐等很久」等細微小事，都由管理團隊逐一回應改善，成功穩定人力。

▲本次獲得金質認證的台灣卓勒，以「五好幸福措施」推動企業全齡友善文化。

同時公司也導入客製化油壓台車、電動拖板車等輔具，降低中高齡員工因彎腰取料造成的骨骼肌肉傷害風險，目標是「讓有經驗的人做到退休，而不是做到受傷」。目前其中高齡員工比例已達44%，從健康到職涯的全面關懷政策，獲得全場熱烈掌聲。有在場企業代表感動表示已全程錄影，將帶回公司參考，顯見其獲獎實至名歸。

此外，IKEA宜家家居的兩家分公司首次參加認證即獲得金質等級。新莊分公司人才與文化部經理曾冠綸分享，公司針對中高齡夥伴的特性，設計了「迎賓服務」、「床墊大使」等能發揮其優勢的職務，並推行能兼顧生活的排班制度，以降低體力負擔。IKEA也與銀髮人才服務據點合作，辦理「中高齡10日職場體驗營」，協助求職者實地了解工作內容，減輕重返職場的不安。

▲新北市勞工局4日舉辦「中高齡者及高齡者友善職場認證表揚」，共50家企業獲證。

典禮開場表演別具意義，由成員皆超過花甲之年的「新北市P薩豐薩克斯風樂團」帶來悠揚的音樂組曲，其中更包含銀質獲證單位百泓事業的董事長夫婦。樂團輕快動聽的演出，為現場增添了熱鬧與溫馨的氛圍。

新北市就業服務處表示，本次獲證事業名單及各項認證指標已公布於「新北勞動雲」專區網頁，歡迎各界查詢。同時，新北市積極打造「30分鐘就業服務網」，整合就業服務站、婦女及中高齡者職場續航中心、銀髮人才服務據點等資源，歡迎有求才或求職需求的企業與市民多加利用。