　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北表揚中高齡友善職場　6企業榮獲金質認證

▲新北表揚中高齡友善職場 6企業榮獲金質認證。（圖／新北市勞工局提供）

▲新北市勞工局表揚50家中高齡友善職場企業，其中6家獲金質認證。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市勞工局今（4日）舉辦「中高齡者及高齡者友善職場認證表揚典禮」，公開肯定50家獲證企業在營造中高齡友善工作環境上的努力。今年勞工局首次以「金銀銅」制度，評價企業在人事制度、員工健康、經驗傳承、續航職場各面向的友善措施，在激烈的競爭裡，也產生6家獲得最高榮譽金質認證，典範學習深值效法。

勞工局長陳瑞嘉致詞時指出，台灣已正式邁入超高齡社會，而新北市的中高齡勞動參與率正逐年提升。為因應此趨勢，勞工局主動協助屆齡退休員工延任，未來在市長侯友宜的指示下，新北市各局處也將擴大跟進，由公部門帶頭示範，落實延後退休與中高齡友善職場政策。

▲新北表揚中高齡友善職場 6企業榮獲金質認證。（圖／新北市勞工局提供）

▲新北市勞工局長陳瑞嘉致詞。

陳瑞嘉進一步說明，今年首度將認證制度升級為「金、銀、銅」三級，從人事制度、員工健康、經驗傳承及職場續航等面向，綜合評量企業的友善措施。更有企業結合醫療機構，從飲食、運動、休閒到健康觀念，全方位照顧中高齡員工，堪稱業界表率。目前新北市推動此認證制度第3年，已累計117家企業獲得認證，期盼更多企業夥伴加入，共創友善中高齡的就業環境。

在激烈的競爭中，今年共產生6家獲得最高榮譽「金質認證」的企業，其典範做法深具學習價值。其中，台灣卓勒在2023年及2025年皆獲得金質認證。該公司人資經理游舒茜分享，2019年公司面臨招募困難與人才流失的挑戰，因而啟動管理思維轉型，例如設立線上員工信箱，連「衛生紙太粗、微波爐等很久」等細微小事，都由管理團隊逐一回應改善，成功穩定人力。

▲新北表揚中高齡友善職場 6企業榮獲金質認證。（圖／新北市勞工局提供）

▲本次獲得金質認證的台灣卓勒，以「五好幸福措施」推動企業全齡友善文化。

同時公司也導入客製化油壓台車、電動拖板車等輔具，降低中高齡員工因彎腰取料造成的骨骼肌肉傷害風險，目標是「讓有經驗的人做到退休，而不是做到受傷」。目前其中高齡員工比例已達44%，從健康到職涯的全面關懷政策，獲得全場熱烈掌聲。有在場企業代表感動表示已全程錄影，將帶回公司參考，顯見其獲獎實至名歸。

此外，IKEA宜家家居的兩家分公司首次參加認證即獲得金質等級。新莊分公司人才與文化部經理曾冠綸分享，公司針對中高齡夥伴的特性，設計了「迎賓服務」、「床墊大使」等能發揮其優勢的職務，並推行能兼顧生活的排班制度，以降低體力負擔。IKEA也與銀髮人才服務據點合作，辦理「中高齡10日職場體驗營」，協助求職者實地了解工作內容，減輕重返職場的不安。

▲新北表揚中高齡友善職場 6企業榮獲金質認證。（圖／新北市勞工局提供）

▲新北市勞工局4日舉辦「中高齡者及高齡者友善職場認證表揚」，共50家企業獲證。

典禮開場表演別具意義，由成員皆超過花甲之年的「新北市P薩豐薩克斯風樂團」帶來悠揚的音樂組曲，其中更包含銀質獲證單位百泓事業的董事長夫婦。樂團輕快動聽的演出，為現場增添了熱鬧與溫馨的氛圍。

新北市就業服務處表示，本次獲證事業名單及各項認證指標已公布於「新北勞動雲」專區網頁，歡迎各界查詢。同時，新北市積極打造「30分鐘就業服務網」，整合就業服務站、婦女及中高齡者職場續航中心、銀髮人才服務據點等資源，歡迎有求才或求職需求的企業與市民多加利用。

【更多新聞】

►狠男押人打3針海洛因棄屍核二廠！一審判無期　3共犯1人暴斃

►用LINE徵才誘騙少女6度性交易　馬伕上次緩起訴這回栽了

►手機掉車上！女上山掃墓祭祖迷路　「給祖先吃的蘋果」救她一命

►基隆市府救攤商「減1個月租金」　生鮮豬肉攤最高補助4萬

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 1 0479 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／王子偷吃粿粿二度發聲！　道歉范姜彥豐
許褚轉世！陸170公斤壯哥秀8塊腹肌　體脂率超15％顛覆外界
9億CEO雙屍案驗出6毒！疑混吸G水昏睡「沒掙扎就猝死」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中下坡路段車禍驚險！男子疲勞駕駛撞女車尾　居民：今年好幾次

新北表揚80處金質績優公廁　打造乾淨舒適如廁環境

新北表揚中高齡友善職場　6企業榮獲金質認證

新北浪貓「魷魚哥」康復迎新生　動保處揭貓口炎照護秘辛

中央警大參訪基隆無人機隊　交流科技救災AI辨識技術

跨域防詐築長城！瑞芳警攜手地政、銀行推「識詐入百業」

2025大溪工藝週11/7-9日登場　五大體驗亮點揭曉

桃園市第三屆圓夢盃慢飛寶貝才藝競賽護國宮登場

張麗善籲中央回歸專業回應民意　儘速核定斗六鐵路高架化

桃園捷運綠線列車北段五站動態測試　張善政感恩施工團隊履傳捷報

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

萬聖節女兒眼睛腫一包　被誤認鐘樓怪人發糖果

信義豪宅雙屍手機破解！9億CEO大量購毒...清秀女藥頭落網

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

台中下坡路段車禍驚險！男子疲勞駕駛撞女車尾　居民：今年好幾次

新北表揚80處金質績優公廁　打造乾淨舒適如廁環境

新北表揚中高齡友善職場　6企業榮獲金質認證

新北浪貓「魷魚哥」康復迎新生　動保處揭貓口炎照護秘辛

中央警大參訪基隆無人機隊　交流科技救災AI辨識技術

跨域防詐築長城！瑞芳警攜手地政、銀行推「識詐入百業」

2025大溪工藝週11/7-9日登場　五大體驗亮點揭曉

桃園市第三屆圓夢盃慢飛寶貝才藝競賽護國宮登場

張麗善籲中央回歸專業回應民意　儘速核定斗六鐵路高架化

桃園捷運綠線列車北段五站動態測試　張善政感恩施工團隊履傳捷報

準鳳凰各國預測挑戰「超級颱風」　一路向西成颱後大爆發

你過勞了嗎？一次看懂過勞「5大徵兆」　情緒不穩要當心

BMW攜手三星「共同推動全固態電池技術」！將成新世代車型能量核心

私生飯尾隨Faker「飯店蹲點偷拍」 T1嚴厲斥責：請給選手休息空間

王子偷吃粿粿二度發聲！　道歉范姜彥豐：錯就是錯

謝和弦等18年出手了！　〈夠愛〉唱自己版本：從從容容、游刃有餘

金曲大師屠穎驟逝原因證實！　兒發聲「一切太突然」曝後事處理狀況

台中下坡路段車禍驚險！男子疲勞駕駛撞女車尾　居民：今年好幾次

遭點名「國民黨最該淘汰的人」　黃敬平表態：願退黨換團結

日本派自衛隊助秋田縣防熊害！居民憂熊恐渡海到九州　專家給答案

鍾欣凌跟黃嘉千比誰先出道　變成在吵架XDDD

地方熱門新聞

非洲豬瘟案場台中豬農父子遭羈押禁見

公園上空違法首例　高雄男被檢舉挨罰

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

國道2號大竹交流道　改善工程動土

五股27戶「合力自拆」違建　助污水接管

台南執行分署11／11開拍！2018年國瑞VIOS「1元起標」吸睛

弱勢三胞胎兄妹同時考取大學　獲慈濟獎學金肯定

第21屆台南府城夕照茶會「霞光煮茗」11／8雅集安平古堡

桃園推可負擔住宅　民代：謹慎擬定市場機制管理

竹田鄉長遭判刑停職　縣府指派文化處副處長代理

台南中輟預防績效亮眼奪全國「績優縣市」等4獎殊榮

台南羊肉老店「員工蹲地切肉」曝光挨轟

普發現金議題燒進議會　張麗善：雲林沒條件普發

租客藏10加侖汽油點火　拉買家、律師陪葬

更多熱門

相關新聞

新北浪貓康復迎新生　動保揭貓口炎照護秘辛

新北浪貓康復迎新生　動保揭貓口炎照護秘辛

新北市三峽地區一隻名為「魷魚哥」的虎斑浪貓，因罹患嚴重口炎被通報救援，送至新北市動保處醫療中心時，因疼痛整日蜷縮角落、無法進食，體重急遽下降。經過獸醫師與照護人員的悉心治療與陪伴，魷魚哥已成功恢復健康，目前正於動物之家等待有緣人給予一個溫暖的家。

彰化同鄉總會捐300萬　力挺新北待用餐計畫

彰化同鄉總會捐300萬　力挺新北待用餐計畫

五股27戶「合力自拆」違建　助污水接管

五股27戶「合力自拆」違建　助污水接管

新北第13屆醫療公益獎　3醫院25醫事人員獲殊榮

新北第13屆醫療公益獎　3醫院25醫事人員獲殊榮

新北16運動中心推「買千送千、買萬送萬」

新北16運動中心推「買千送千、買萬送萬」

關鍵字：

友善企業勞工局金質認證中高齡新北市

讀者迴響

熱門新聞

快訊／護理女神謝侑芯變謀殺案！　吉隆坡警方證實

粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！同居小王3個月

遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男　范姜彥豐握裸體相擁證據

黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

快訊／閃兵案再添1人！薛仕凌赴「新北檢自首」

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

即／美女藥頭正面曝　疑48小時馬拉松毒極樂趴奪2命

黃明志下落不明遭通緝　大馬警方研判「已潛逃」

快訊／大馬警方宣布：正式通緝黃明志！

AV女神引退6年震撼復出　昔被老公抓包離婚

妻當面跳樓！棒棒堂小馬：我人渣

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

普發1萬倒數！全台18家銀行加碼活動一次看　

謝侑芯經紀人「正義也許會遲到」命案現場還有第三人

正妹網紅疑「收過黃明志邀約」　5手法嚇壞她

更多

最夯影音

更多
186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」
Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面