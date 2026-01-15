▲西班牙歌手胡立歐（Julio Iglesias）。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

西班牙知名歌手胡立歐（Julio Iglesias）近期遭到兩名前女性員工指控涉嫌人口販運及性犯罪，這起事件不僅震撼娛樂圈，也引起社會對勞工與性別正義的關注。倡議團體指出，兩名自稱受害的女性將在檢察官前作證，案件已進入司法調查程序。

兩女員工出面指控 國際組織聲援

根據「世界女性連線」（Women's Link Worldwide）和「國際特赦組織」（Amnesty International）的說法，這兩名女性表示，她們在2021年受雇於胡立歐，分別在多明尼加和巴哈馬的住宅工作期間，曾遭遇性騷擾和其他不當對待。這些團體強調，受害者不只被性騷擾，還面臨手機被檢查、行動受限和長時間工時等不合理要求。

「世界女性連線」和「國際特赦組織」進一步指出，這些指控已在今年1月5日正式遞交西班牙檢察官。申訴內容詳細描述，胡立歐不僅涉嫌以強迫勞動為目的進行人口販運，同時也涉及性自由犯罪。組織蒐集的證詞中提到，這兩名女性被要求每天無休息地工作長達16小時，生活處處受限。

受害者勇敢發聲 案件進入司法程序

其中一名受害女性麗貝卡（Rebeca，為多明尼加籍，案發時22歲）表示，自己選擇站出來，是想為自己和其他受苦的員工爭取公道。她在團體聲明中鼓勵其他女性：「千萬要勇敢發聲，不要覺得對方不可戰勝。」

西班牙檢方已證實收到針對胡立歐的申訴，但目前細節尚未公開。這起案件最初由美國環球電視台（Univision）和西班牙媒體elDiario.es率先揭露。至今，82歲的胡立歐尚未公開回應這些指控。