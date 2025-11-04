吳音寧任台肥董座喊卡　黃國昌批綠：酬庸心態不改將被民意反噬

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，原是要接續在今天董事會上成為台肥董事長。但稍早台肥董事會決議是由張滄郎接任董事長，換言之，吳的人事案等於緊急喊卡。對此，民眾黨團總召黃國昌說，民進黨派系爭相啃食國家資源、大剌剌酬庸缺乏專業的自家人醜樣，招致人民唾棄才會臨時髮夾彎；他直言，若只想酬庸自家人的心態不改，終將遭到民意的反噬。

台肥公司10月31日晚間突公告，農業部法人董事代表將由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧接任，也意味吳將接任台肥董座。然疑似因輿論罵翻天，台肥在3日晚間宣佈法人董事代表調整，由台肥總經理張滄郎接任法人董事，取代農業部資源永續利用司司長莊老達。接著4日上午董事會，決議由張擔任董座。

黃國昌說，民進黨派系爭相啃食國家資源、大剌剌酬庸缺乏專業的自家人之醜陋模樣，招致人民的唾棄與反彈，才不得不臨時髮夾彎。

黃國昌表示，從去年的台灣金聯到今年的台肥，都凸顯出賴清德政府在進行人事決策時的進退失據，除了重創賴清德的領導威信以外，更讓台灣人民清楚看見賴清德在治理國政上的偏聽，非得要等台灣社會怒火全面引爆後，才願意稍加收斂。

黃國昌直言，縱然吳音寧不是擔任台肥董事長，試問有多少人能如此平步青雲接任享有高額酬金的台肥董事？只想酬庸自家人的心態不改，終將遭到民意的反噬。