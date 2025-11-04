民眾黨版年改方案出爐　今年起停砍、隨物價指數成長率調整

▲民眾黨團「年改不雙標 世代要共榮」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨立法院黨團明後兩天將在司法法制委員會排審停砍公教年金的《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案。民眾黨今（4日）召開記者會公布黨團版本，主張自今年起停砍所得替代率、但不溯及既往，同時比照勞保、國民年金，若物價指數（CPI）累計上漲超過5%，就依照成長率調整。

黨團總召黃國昌說，經過去年到前陣子歷經多場公聽會廣泛徵詢各團體代表、學者意見，同時民眾黨也進行內部政策民調，蒐集到大眾的看法，「年金改革我們不贊成走回頭路，但歷經7年多，目前為止公教年金的制度必須停下腳步，適時檢討」。

黃國昌表示，這7年多的年金改革雖然解決部分問題，但是卻造成世代、甚至不同族群更大的衝突，以及犧牲特定族群，也沒有顧及到目前台灣人口結構變化，對於公教職場的負面衝擊。

黃國昌提到，在所有年金裡面，最快會面臨破產、年金水庫匱乏的是勞保，但民進黨政府遲遲不願針對勞保改革提出真正解決方案，歷屆勞動部長面對此問題時也不斷閃躲，「到最後看到的是，過去政府連續7年撥補勞保金額高達5170億，但針對勞保改革的進度卻是0」；相對的，面對有關公教年金，政府撥補不到300億，甚至刻意拖延撥補時間，導致虧損擴大。

針對黨團的版本與國民黨團版有無不同？黃國昌說，國民黨目前大約有10個不同版本，後續應該會收攏各委員版本得到共同的意見與定案；他說，民眾黨團立場非常清楚，國民黨確定黨團立場版本後，民眾黨才能進一步回覆。

立委劉書彬說，公教人員工作3、40年，退休後這輩子因改革被污名，根據2023年資料顯示，3年內取得教師證的合格老師，進入教師徵選比例只有3成多，等於有7成合格教師不願進入教育現場，「當沒優秀老師進入到職場培育優秀人才，台灣前途就是堪慮」。

劉書彬表示，公教人員從開始進入到職場後就是「投入多、領的少」的不公平現象，這應該要改正，回復到他該有的情形，才是真正社會正義的實現。

副總召張啟楷指出，民眾黨經過多次討論，年金改革目的不是把公教人員拉下來，重點是退休後維持一定的生活保障。針對黨團的方案，第一，從今年開始停砍公教人員的所得替代率，「當初公教人員的所得替代率從75%開始，每年以1.5%的幅度調降，7年過去已剩下66%，若服務滿30年只剩58.7%、滿15年只36%，所以停砍是必須的，但也不會回溯」。第二，比照勞保、國民年金，物價指數（CPI）如果累計上漲超過5%，就依照成長率調整，例如CPI成長5.1%，退休金就應調升5.1%，這樣就不會有爭議。