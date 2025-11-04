行政院發函朝野蒐集中選會委員人選　民眾黨推薦江明修、蘇子喬

▲民眾黨團「年改不雙標 世代要共榮」記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

中選會6位委員任期到昨日，但行政院目前尚未提出新任委員名單，院長卓榮泰今（4日）在立法院備詢時致歉，強調在11月底一定會提出名單。上週政院發函給朝野黨團詢問推薦人選，民眾黨團今天表示，將正式回函，推薦政治大學公共行政系名譽教授江明修、東吳大學政治系教授蘇子喬出任。

中選會推薦人選的部分，黃國昌提到，從接到行政院正式來函邀請民眾黨推薦後，就用開大門走大路，公開透明方式跟社會徵才。他說，也感謝到昨天下午時間截止為止，收到各界非常多優秀人才表達意願，裡面或許有遺珠之憾，但黨團今天上午針對各界推薦的人才，黨團開會做出討論，民眾黨團會正式發函給行政院推薦2位教授，第一位是國立政治大學名譽教授江明修，其在第三部門有關社會影響以及各個重要公共議題，在台灣NGO界、學界都非常受敬重

第二位是東吳政治系教授蘇子喬，過去不僅曾是考試院公務人員的典試委員、命題委員，在許多期刊中都有非常深入的論文發表，一樣是在台灣政治學界、公共事務政治議題討論上，乃至於選舉制度研究，非常受到敬重的學者。

黃國昌說，民眾黨團會在今天正 式回覆行政院，推薦這2人出任中選會委員。他也特別呼籲，「這是第一次，賴清德政府終於要請在野黨推薦有關重要的獨立機關委員會人選，希望這次不是虛晃一招」。

黃國昌說，中選會這次不是只有委員，還有正副主委，希望行政院賴清德政府 在提名委員時，包括正副主委在內，要本於獨立性、專業性做為提名重要考慮，而不是像現在的主委李進勇只要有綠色色彩、為民進黨綠色適用，這樣的性格，這樣的話接下來針對重要獨立機關，從提名到審查到正式任命上表現，才能符合社會期待。

針對NCC人事案，黃國昌說，按照慣例，黨團會在投票當天早上舉行核心會議共同討論，決定投票的意象，「針對NCC委員部分，可能到這週五的時候，黨團會後記者會 會跟社會清楚報告」。

黃國昌提到，至於各委員審查NCC委員時候表達過的態度，之前在記者會時，各別委員受訪時表明想法，例如張啟楷就說他以個人觀點是凶多吉少，「但黨團觀點有黨團的規矩，如果黨團正式立場要對外表明，一定是正式做成決定後才跟社會報告」。