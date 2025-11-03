造勢晚會出現民眾黨美女　林岱樺：我的活動不必檢查黨證歡迎參加

▲民進黨立委林岱樺1日岡山造勢中出現的美女支持者被起底是民眾黨員、網紅柯莉絲汀。（圖／翻攝自Facebook／林岱樺）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委林岱樺上週舉辦首場造勢晚會，主辦方公布現場人數破3萬，林岱樺也在臉書釋出支持者照片，包括手持扇子的正妹照片。網紅四叉貓（劉宇席）今（3日）透露，她的真實身分是是前民眾黨立委蔡壁如帶出來的網紅「柯莉絲汀」。對此，林岱樺表示，林岱樺的造勢活動歡迎各黨、各派、各界人士來參加，不必檢查黨證，都可以表達支持林岱樺的心聲。

林岱樺1日在在岡山舉辦首場造勢晚會，她也在臉書分享相關照片。其中，第一張照片是位穿著黑色洋裝、手持「唯一支持林岱樺」扇子的正妹。網紅四叉貓（劉宇席）今（3日）揭露，她是叫「柯莉絲汀」的網紅，是前民眾黨立委蔡壁如帶出來的，今日也剛巧有她的新聞，說可能明年會參選當美女刺客。柯莉絲汀說，自己約2個月前加入民眾黨。

對此，林岱樺回應，「我們要把台灣的力量做大、把餅做大，要能海納百川，才能壯大台灣」，林岱樺的造勢活動歡迎各黨、各派、各界人士來參加，不必檢查黨證，都可以表達支持林岱樺的心聲。

林岱樺期盼，台灣的力量可以因為「加法」而越來越大，不要因為「減法」而越來越小。