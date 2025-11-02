　
政治

監委指京華城樓地板面積屬一次性保障　柯文哲：判斷全然悖乎常理

▲柯文哲。（資料照／記者黃克翔攝）

▲柯文哲。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

北院日前傳喚行政院前政委張景森針對京華城案作證，張主張樓地板面積非一次性保障，但被監委林盛豐、蘇麗瓊反駁。涉京華城案的民眾黨前主席柯文哲今（2日）表示，民國80年間，京華城配合台北市政府政策進行都市計畫變更，捐地30%給台北市政府作為公園用地，並捐款2.2億，提供都市公共建設等回饋方案，才使該區域由工業區轉為商三特區並取得基準積與樓地板保障，若謂保障樓地板面積是一次性，莫非捐地也該是一次性？監委判斷全然悖乎常理。

柯文哲2日在臉書指出，京華城案細部計畫核給獎勵容積20%是依據《都市計畫法》、《台北市都市計畫法施行自治條例》第25條授權，經台北市府都委會依法審議後，以「個案」核給的容積獎勵，並經台北市府督審會審議通過後，據以核發建照與京華城公司；而《台北市土地使用分區管制自治條例》是依據《台北市都市計畫法施行自治條例》第26條的授權訂立之「通案」規定，與前開個案進行之都市計畫審議程序，二者併行不悖，均得作為核給獎勵容積的依據，此有監察院101年度「現行容積移轉、買賣及總量管制規定」專案調查研究報告可稽。

對於監察院認為《台北市土地使用分區管制自治條例》是《台北市都市計畫法施行自治條例》的「上位」法規，柯文哲表示，這是完全混淆法位階體系，更毫無法學及都計專業，監委如此素質令人驚訝，若監察院認為是爭案件申請容獎欠缺法令依據，並據以糾正台北市政府、都委會及都發局，亦請監察院一併調查如「南紡案」、 「亞灣2.0」等。

柯文哲說，非都更地區的容積獎勵，只要經程序申請、通過審議，且未超過上限20%的規定，一般認為即屬合法，各該容積獎勵與申請人所提供的公益、貢獻與對價性關係是否妥適，是屬都委會審議的權限，而都委會為獨立專家委員會的判斷，有其不可替代性、專業性及法律授權的專屬性。

柯文哲也說，請問兩位非都計專家背景的監委，為何以外航指導內行，在毫無相關專業、嚴重偏離都市計畫實務經驗狀況下，諮議曲解法令強行將沈深入個案，斲傷行政權甚明？

至於允建樓地板面積應否為一次性保障，柯文哲指出，經張景森到庭證述，「現況容積應與以保障，豈有改建後容積愈蓋愈少之理？」況且民國80年間，京華城配合台北市政府政策進行都市計畫變更，捐地30%給台北市政府作為公園用地，並捐款2.2億，提供都市公共建設等回饋方案，才使該區域由工業區轉為商三特區並取得基準積與樓地板保障，若謂保障樓地板面積是一次性，莫非捐地也該是一次性？監委判斷全然悖乎常理。

柯文哲也指出，張景森並證稱都計一般除非發生特殊狀況（如國土安全或附近樓地板面積超出負荷等），一般均會保障現況容積，都委會必須考量人民權益、地區發展與公平性，提出堅強理由才可能全面性降低原有容積（downzonig），而一次性保障更係建管概念，並非都計概念，監察院竟將兩者混淆，昏庸濫權至此，令人咋舌。

柯文哲表示，監察院為國家憲政機關，若縱容個別監委對專業與法律之濫行調查不當曲解，蓄意打壓行政權、惡意構陷公務人員，非但有愧機關執掌、紊亂憲政秩序，更製造公務員與地方都委會之寒蟬效應，此非國家之福，乃恐國家之殤。




























