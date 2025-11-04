　
政治

鄭麗文沒背叛「是我們被騙了」　段宜康：黃國昌變化更大

▲▼前三立記者馬郁雯4日正式宣布參加台北市中正萬華區台北市議員民進黨內初選提名，並找來萬華出身的前立委段宜康陪同，一起去龍山寺拜廟，並在週邊市場掃街拜票。（圖／記者湯興漢攝）

▲前三立記者馬郁雯正式宣布參選，並找來前立委段宜康陪同一起去龍山寺拜廟。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

前立委段宜康過去與新任國民黨主席鄭麗文熟識，今（4日）被媒體問到怎麼看鄭麗文近期的爭議言論，段宜康說，一開始對她的改變非常驚訝，甚至覺得被騙，後來才發現，「她沒有背叛我們，是我們當初被她欺騙了」。至於民眾黨主席黃國昌「拿錢辦事」疑雲，段宜康則說，這也讓他非常意外，他的變化比鄭麗文更大。

前三立記者馬郁雯正式宣布參選，並找來前立委段宜康陪同一起去龍山寺拜廟。媒體詢問，過去好像也幫鄭麗文站台過？段宜康表示，鄭麗文是他台大學妹，當年鄭麗文在台大是校內最本土、激進的社團成員，對鄭麗文一路來的改變，大學時代的朋友一開始非常驚訝，甚至覺得被背叛，後來看她的表現才發現，「當初她沒有背叛我們，是我們當初被她欺騙了」。

段宜康說，經過這麼多年，看到一個人的真面目，政治可以逼著一個人暴露真面目，這大概也是意想不到的功能吧。

媒體也問到，怎麼看民眾黨主席黃國昌被連環爆拿錢辦事？段宜康指出，這也讓他非常意外，黃國昌也是學弟，過去也曾是同事，他的變化比鄭麗文更大。鄭麗文是年輕世代，黃國昌是變成成熟的政治人物之前，都讓大家相信，即便在不同政黨，都會站在這塊土地出發，即便策略不同，但價值應該一致。

段宜康說，後來才發現黃國昌的價值只有一個，對他有好處的，就是黃國昌價值。無論黃國昌站在東還是西，都是因為有好處。如果黃國昌因為去收取對價的價金來進行揭弊工作，「對我來說也不意外」，顯然對黃國昌來說，收錢辦事可能也是種好處。

11/02 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／辦公室待命卻衝豬瘟場消毒　中市府認防疫出包：重大錯誤
公園「脫衣打籃球」　被檢舉挨罰2000元
謝侑芯與黃明志住五星級酒店　一晚「奢華房價」曝光！
謝侑芯謀殺案逮捕黃明志！馬國「最重判死刑」

段宜康鄭麗文黃國昌

