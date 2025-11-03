　
    • 　
>
北捷突停駛！乘客亂按「緊急斷電鈕」害全線卡住　慘吞1萬元罰單

▲▼松山站,捷運綠線,松山新店線。（圖／資料照）

▲北捷傳出有乘客亂按「緊急斷電鈕」，害列車停駛。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

台北捷運今（3）日下午發生一起人為誤觸事件，一名旅客在大坪林站月台誤按「緊急斷電按鈕」，導致松山新店線往松山方向的列車在景美站突然停駛，車廂內乘客一度驚慌、不明所以。經站務人員確認系統及軌道無異狀後，行控中心隨即復電，營運於數分鐘後恢復正常。

北捷指出，事件發生於下午1時18分，該名旅客不明原因按下月台上的緊急斷電按鈕，使得整段區間暫時停電、列車停靠月台。景美站內乘客紛紛探頭張望，甚至有人在社群平台上傳影片記錄「捷運突然停了」的瞬間，畫面中可見站務員奔走處理，約半小時後恢復行駛。

台北捷運公司說明，月台上的緊急斷電按鈕是供維修或緊急事故使用，並設有防誤觸蓋板，並非一般乘客可操作設備。該名旅客的行為已違反《大眾捷運法》第50條之1第1項第2款，屬任意操控站、車設備或妨礙行車電力系統之行為，北捷已依法開立裁處書，處以新台幣1萬元罰鍰。

北捷提醒，月台及車廂的緊急按鈕設置是為應對異物入侵、跌落軌道等真正緊急狀況使用，請民眾勿隨意操作，以免造成列車誤停及營運延誤。公司也呼籲，若遇突發狀況應立即通報站務人員或使用對講機求助，切勿擅自按下緊急設備，以免吃上罰單。

11/01 全台詐欺最新數據

北捷「145億中選一」文湖線幸運兒誕生　享免費搭捷運1年

台北捷運公司宣布，幸運的第145億人次乘客出現在今（3日）上午7時24分，從文湖線萬芳醫院站進站、文德站出站，成為「億中選一」的超級幸運兒，將可獲得特製年票1張，一年內可不限次數、不限距離免費搭乘捷運，後續公司將依會員資料通知領獎日期與地點。

北捷車廂「椅子立柱不見」　新措施一票讚

板南線今早抵忠孝復興前突「碰」巨響　600乘客受影響換車搭

年輕人拄枴杖上車「優先席婦人1舉動」！暖翻了

北捷台北捷運緊急斷電乘客誤觸列車停駛

