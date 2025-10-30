▲ 楊謹華、邵雨薇搭捷運帶你Buy My Vibe，平凡通勤也能時尚有儀式感。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

10月連假一波接一波，想讓假日過得更加精彩，不妨搭乘台北捷運，把整個城市當作你的「假期遊樂場」。每一站都蘊含驚喜與時尚元素，從明星代言﻿、潮流品牌到生活科技，讓日常通勤即刻升級為探索都市的時尚旅程。

▲▼邵雨薇演繹New Balance秋冬「花現」系列，PORTER以沉穩風格展現都市節奏。（圖／記者姜國輝攝）

New Balance邀請邵雨薇演繹秋冬「花現」系列，輕盈步伐展現都會時尚；PORTER則以「The NEW HEAT is on」沉穩詮釋都市步調，每站散發不同品牌氣場。市政府站的Issey Miyake香氛新品，從「鹽」獲得靈感，極簡設計增添通勤儀式感；板南線GU列車上，準爸媽婁峻碩與焦凡凡穿著柔軟秋冬針織系列，溫暖與時尚同時在線。

▲▼Issey Miyake香氛新品以「鹽」為靈感，板南線GU列車上婁峻碩與焦凡凡演繹秋冬針織，溫暖時尚同步呈現。（圖／記者姜國輝攝）

▲THE NORTH FACE在國父紀念館站，把城市通勤變冒險旅程。（圖／記者姜國輝攝）

秋季涼爽，也適合探索城市。THE NORTH FACE在國父紀念館站帶來「Never Stop Exploring」精神，將都市假期化作冒險旅程；新科金鐘視后楊謹華則於忠孝復興及中山站，以Uber Eats幽默演出結合時事，讓通勤時刻充滿笑聲。

▲楊謹華在忠孝復興與中山站幽默演出，為通勤時光增添笑聲。（圖／記者姜國輝攝）

▲忠孝復興站手扶梯變伸展台，Panasonic「女王機」秀亮麗秀髮陪ME TIME。（圖／記者姜國輝攝）

忠孝復興站手扶梯化身伸展台，Panasonic「女王機」奈米水離子科技打造亮麗秀髮，陪伴上班族享受ME TIME；全國電子50週年活動在市政府站推出暖心微電影與感謝活動，傳遞品牌溫度並陪伴返鄉旅程。忠孝新生站的濃韻刮刮牆吸引民眾互動打卡，濃韻邀你邊玩邊解壓，刮一刮打擊體脂肪，卡路里順手就清空。JCB中山站以「隨你型 隨你行」打造旅遊生活新體驗，ASICS高鐵站則邀旅客用輕盈腳步開啟假期，品牌精神貫穿每一步通勤旅程。

▲▼全國電子50週年市政府站暖心呈現，JCB中山站打造旅遊生活新體驗。（圖／記者姜國輝攝）

國泰健康管理中心提醒連假期間也要照顧身心平衡，市政府、忠孝復興與高鐵站推出《每日衡好》益生菌新品，鼓勵忙碌上班族找回生活節奏。ETtoday家外媒體則全面換新廣告版位，從健康、香氛到時尚、科技，將每一站、每一步都化作城市的美好節奏。