年輕人拄枴杖上車！他直擊「優先席婦人1舉動」　網暖：有感動到

▲穿紅衣的婦人馬上站起來讓位。（圖／翻攝爆料公社）



網搜小組／劉維榛報導

日前一名白髮婦人硬要坐優先座，因數度蓄意碰撞、挑釁，遭年輕乘客一腳踹到對面。而一名網友超暖表示，他看到一名受傷乘客上車，一跛一跛站在優先席前，結果位子上的婦人隨即起身讓位，並感動直呼同樣都是長輩，「大家不應該只知道要求讓位的那些新聞而已！」文章引發網友狂讚。

一名網友在臉書《爆料公社》分享正能量影片，一名男乘客手持拐杖，一跛一跛進到捷運車廂裡，結果坐在優先席的婦人見狀後，二話不說起身讓座，兩人禮貌互點頭，婦人隨後才走去別的座位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目擊整個過程的原PO感動暖喊，「好人好事能在這裡廣為流傳嗎？一樣老人，大家不應該只知道要求讓位的那些新聞而已。」

文章引來千名網友也熱議，「真的～有感動到」、「應該多報一點正面的能量」、「我老婆懷孕的時候搭火車也很多人讓位給她，還是有很多有愛心會體諒的人」、「真的很多阿嬤人很好，我懷孕跟帶小孩出門常常都是阿嬤讓位的」、「這才是博愛座＆優先席存在的意義」、「其實說真的，我是通勤者，常常看到蠻多都是老人家讓位給小朋友、孕婦」、「竟然是長輩讓坐給年輕人」。

9月底時，一名73歲曾姓婦人要坐優先席，結果她才挑釁完，就被眼前的台大高材生一腳踢飛，畫面遭到瘋傳。對此，台北捷運公司回應，優先席依《身心障礙者權益保障法》設置，目的是提供真正有需求的乘客使用，呼籲民眾發揮同理心。若遇爭議，可透過對講機通知行控中心，或在車站向站務人員反映，亦可透過AI智慧客服協助處理。