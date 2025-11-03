獲頒北科大名譽博士　王世堅：這是我從政二十年最光榮的一天

▲民進黨立委王世堅獲頒國立台北科技大學名譽博士學位。（圖／翻攝自Facebook／王世堅）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委王世堅1日獲頒國立台北科技大學名譽博士學位。對此，王世堅今（3日）發文表示，「這是我從政二十年來最光榮的一天，非常感謝給我這份殊榮」。他也回憶為北科大爭取新校地的過程，直言自己不過是盡了綿薄之力，北科大卻以最大的誠意回報，自己想把這份信念送給所有同學，當走出校園、踏入社會，永遠記得「受之點滴，湧泉以報」。



王世堅發文表示，「這是我從政二十年來最光榮的一天，我非常感謝國立台北科技大學給我這份殊榮，讓我有幸成為本校的名譽博士」。

王世堅回憶，自己記得八年前的一個晚上，王校長特地約他吃飯，王校長放棄休息時間，只為了替學校爭取未來的生存空間。那時北科大學生人數，從四千人增加到一萬三千人，但校地卻從十三公頃縮成九公頃。

王世堅指出，當時王校長懷抱遠見，提出爭取即將廢置的建國啤酒廠作為校地的構想，後來在蔡英文總統與賴清德總統的支持下，歷經無數波折，終於成功爭取到了那塊地，也就是今天的「建啤校區」。

王世堅提到，自己常說「台北市不缺一家五星級飯店，也不缺五星級商場，但我們的首都，絕對需要一所以『台北』為名的百年樹人好大學」。

王世堅直言，今天，北科大終於能有一塊屬於自己的新校地，這是國家正確教育政策的典範。自己不過是在這條路上盡了一點綿薄之力，北科大卻給了這樣崇高的榮譽。這讓他深深感動，也想到一句話「受之點滴，湧泉以報」，自己幫了一點小忙，北科大卻以最大的誠意回報。

最後，王世堅強調，自己也想把這份信念送給所有北科大的同學，當走出校園、踏入社會時，永遠記得「受之點滴，湧泉以報」，報答學校、報答社會，也報答這塊讓大家成長的土地。