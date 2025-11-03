痛批黃敬平「上綠營政論訕笑自己人」　粉專：從今天一路打你到2026

▲黃敬平。（圖／市議會提供）

記者郭運興／台北報導

親藍粉專政客爽今（3日）點名前國民黨中常委、桃園市議員黃敬平，痛批國民黨最該被淘汰的就是這種咖小，在大罷免期間跑去綠營政論訕笑自己人，存在綠營節目價值就是唱和製作單位需求，講過哪些話別以為沒人看到，慢慢玩，黃敬平你不用急，自己可以從今天一路打到2026。特別的是，國民黨桃園市議員凌濤也按讚此篇貼文。

粉專政客爽貼出影片表示，很多話，當時不願意講，是不想被綠營做文章，選完了該被檢討的人，一個都跑不掉，國民黨最該被淘汰的就是黃敬平這種咖小，在大罷免期間跑去綠營政論訕笑自己人。

政客爽指出，凌濤在大罷免期間，節目新聞面對面原始談話是，綠營名嘴故意講，如果國民黨桃園立委被罷免，凌濤就可以去補選了，這邊是挑撥離間的意思。凌濤當時馬上回應「我會全力幫助六位立委，有我在這六席立委會非常穩定」。

政客爽指出，回到綠營政論，該節目主持人問黃敬平「凌濤說他在最安全，你要不要拉著他的手一起保護這些桃園立委」，黃敬平立刻回覆「我沒辦法拉著他的手，凌濤講話就很自滿」，接下來就開始酸凌濤跟翁曉玲出國少講話。

政客爽認為，一位政治人物，在同黨陣營、甚至同一個縣市的議員備受對手全力攻擊時，卻用這種方式去奚落配合製作單位，相當罕見，也不願意花點時間回去看看凌濤講出那句話的脈絡。

政客爽說，黃敬平並不是那種跟凌濤一樣，上節目就全力幫自己人辯護到底的人，存在綠營節目的價值就是會唱和製作單位的需求。

政客爽喊話，如果藍營的選民，做不到在投票的時候，勇敢淘汰這種扯自己人後腿的人，就別再要求別人團結了。

政客爽也在留言區強調，現在發就是不想讓人說幫什麼黨主席選舉帶風向，實打的就是你黃敬平，上綠營政論講過哪些話別以為沒人看到，慢慢玩，黃敬平你不用急，高興的話，自己可以從今天一路打到2026。特別的是，文中提到的國民黨桃園市議員凌濤也按讚此篇貼文。