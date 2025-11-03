直言林岱樺讓民進黨麻煩了　邱毅：賴清德是不是獨裁者答案很清楚

▲民進黨立委林岱樺在岡山舉辦造勢晚會 。（圖／記者陳宏瑞攝）

表態爭取2026高雄市長提名的民進黨立委林岱樺1日舉辦首場造勢晚會，主辦單位宣布現場湧入3萬人，引起各界關注。對此，前立委邱毅今（3日）表示，民進黨麻煩了，明年丟掉高雄的可能性更高了，高雄人是同情林岱樺的，他們心裡痛恨司法黑暗，更厭惡週刊抹黑抹黃，這也是民進黨越打壓，林岱樺支持度越高的原因。他直言，賴清德是不是獨裁者？答案已經很淸楚了，還需要自欺欺人嗎？

邱毅表示，看了林岱樺岡山造勢活動，近3萬支持者擠爆現場，重現2018年韓國瑜的岡山造勢盛況，後來韓國瑜奇蹟式打敗陳其邁，贏下高雄，許多人在問，被賴清德打壓的林岱樺會複製勝利嗎？

邱毅指出，造勢當晚，台上的林岱樺流著眼淚，泣訴天公爺、淚求上天開眼，為什麼要被民進黨欺凌迫害？林岱樺要人民支持她，還一個公道，很有當年陳菊的悲情味道，只不過陳菊是假的，林岱樺是真的。

邱毅表示，民進黨要角逐高雄市長的人選有四個，賴清德支持賴瑞隆、陳其邁支持邱議瑩，孤鳥型的林岱樺與當權派格格不入，賴清德認為林岱樺不是同路人，賴要的是聽命者、唯唯諾諾的服從者。

邱毅說，不過，林岱樺的民調支持率一直領先，後來林岱樺果然官司罩頂，被高雄地檢署以侵佔助理費偵辦，而且週刊攻擊林岱樺與一位佛門師父有私情，還記得林岱樺被南機組拘提送辦時，撕心裂肺的控訴「政治操控司法，司法介入初選」，那是令人難忘的一幕。

邱毅直言，林岱樺喊出了很多人的心聲，而後來賴清德對林岱樺的強力打壓，明目張膽，歷歷在目，甚至不准正國會公職人員站台，而偏偏受到關愛的賴瑞隆和邱議瑩，又捲入弊案爭議中。

邱毅認為，高雄人是同情林岱樺的，這種情緒不分藍綠，他們平常敢怒不敢言，但心裡痛恨司法的黑暗，更厭惡週刊的抹黑抹黃，對賴清德的政治黑手咬牙切齒。這也是民進黨越打壓林岱樺，林岱樺支持度越高的原因。

邱毅批評，從林岱樺事件，看到賴清德對司法檢調的暗黑操作，看到民進黨利用媒體抹黑的骯髒行徑，這些手法過去一年多用在柯文哲身上，在黑牢關了一年，幾乎丟了半條命，現在連同黨的林岱樺都難逃魔爪，呼天不應，叫地不靈。

最後，邱毅強調，台灣真有自由民主嗎？賴清德是不是獨裁者？答案已經很淸楚了，還需要自我吹噓，自欺欺人嗎？

