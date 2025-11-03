吳音寧接台肥董座惹議　洪孟楷曝：支持綠營的地方人士也看不下去

▲吳音寧。（圖／吳音寧競總提供）

記者郭運興／台北報導

台肥公司日前公告，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧將擔任農業部指派法人董事代表，成為台肥新任董事長。對此，國民黨立委洪孟楷2日表示，地方上明顯長期支持綠營的人士跟他講「這件人事案看不下去，覺得很離譜」，自己只問民進黨這麼多人，真的認為不會有任何訝異跟反彈嗎？說實在話，國人都看在眼裡。

洪孟楷於節目《少康戰情室》表示，如果說這個人事沒有爭議的話，不會看到有報紙用頭版頭報導，代表這件事情大家覺得非常離譜與違反常理。

洪孟楷表示，吳音寧任台肥董座這件事，民進黨稱因為農政體系出來的，但大家要問的是「民進黨內部農政體系沒有半個人比吳音寧更有資格嗎」？

洪孟楷指出，可以說吳音寧過去這幾年真的有學習，但到底做了什麼？選過立委落選、當過行政院中部聯合服務中心副執行長，但經歷過這些的有多少人？

洪孟楷認為，到目前為止沒有一個具體理由告訴大家，把過去的台肥董事長換掉的理由是什麼？是能力不足？做錯事？有私德問題？



洪孟楷說，台肥董座也是有任期制的，現在任期沒有做滿突然間就被拉下來，只為把吳音寧放上去，不管年薪是1500萬還是多少，這都已經跟吳音寧的能力、實務經驗不符合正比，難怪大家覺得這分明就是酬庸。

洪孟楷透露，新聞出來後，自己很訝異，地方上明顯長期支持綠營的人士跟他講「這件人事案看不下去，覺得很離譜」，自己只問民進黨這麼多人，真的認為吳音寧接董座不會有任何訝異跟反彈嗎？說實在話，國人都看在眼裡。

▼洪孟楷。（圖／記者湯興漢攝）