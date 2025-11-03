綠營質疑市政大樓送地圖利　基市府：依法透明爭取最優共負比

▲基隆市政大樓合建遭疑圖利，市府發言人呂謦煒回應，公辦都更一切依法合規，未來將爭取最優共負比、公開競標。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

民進黨今（3日）質疑基隆市長謝國樑推動招商興建新市政大樓的合建都更案，涉嫌違法、圖利建商，呼籲市府勿將公有土地送給建商。對此，基隆市政府回應強調，公辦都更一切依法合規，未來將爭取最優共負比、公開競標，並由廉政平台全程監督，請市民放心。

民進黨發言人吳崢與基隆市議員鄭文婷上午召開「違法送市產？謝國樑停止市政大樓合建都更」記者會。吳崢指出，謝國樑市長推翻前朝政策，企圖以合建方式將市府土地讓與建商開發，恐導致市府自用空間不足，違背原本新建大樓供市政使用的目的，進而影響市政運作效率，呼籲謝市長「懸崖勒馬」。

鄭文婷則表示，市政大樓為市長及各局處辦公所在，謝市府採全國首創的合建模式興建，不僅涉及品質與資安疑慮，更可能造成公有土地流失。她指出，市府分回樓地板面積不到6,000坪，無法容納所有局處辦公，批評謝國樑宣稱「可容納所有局處」的說法「完全不實」。

鄭文婷進一步質疑，謝市府以「都更」名義推動此案，實際上是為了規避議會監督及行政院審核程序。她強調，市府若以此方式將市產交由建商開發，已違反相關規定，「基隆新市政大樓不合法、不合情、不合理」，呼籲謝國樑勿以廉政平台作為擋箭牌，應立即停止合建都更計畫。

對此，基隆市府發言人呂謦煒回應，市府辦理新市政大樓公辦都更案，一切依法合規進行，在本市包括基隆港務分公司及交通部所屬機關皆有類似案例可供參照。

呂謦煒強調，市府將爭取最優共負比，吸引優質廠商公開競標，「價高者得」，確保為市民爭取最大利益。他反問：「哪有還沒投標就說有弊案的？」並指出，全案有廉政平台全程監督，程序透明、公正公開，請市民放心。