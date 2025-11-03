　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

裝年輕稱28歲未必有用！綠揭民調加權機制　若欺騙屬實有黨紀可懲處

▲▼民進黨發言人吳崢。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨發言人吳崢。（資料照／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委、高雄市長參選人林岱樺1日晚間舉辦造勢晚會時，主持人疑教民眾謊報年齡自稱28歲，稱20至30歲有加權分數，林岱樺則澄清，只是舉例，未違規。對此，民進黨發言人吳崢今（3日）表示，黨內初選若有參選人試圖以欺騙或不正當手段影響結果，選對會一旦查證屬實，將有相關黨紀可以進行懲處。吳崢同時也說明，民調的「加權」機制是為了反映真實母體比例，若特定年齡層樣本過多，其權重反而會被下修。

表態爭取2026高雄市長提名的民進黨立委林岱樺1日晚間舉辦首場造勢晚會，主辦單位宣布現場湧入3萬人。不過，晚會主持人卻在台上教台下接到初選民調電話時，自稱28歲，還明示只要回答是20到30歲的，都有加權分數，引發外界譁然。對此，林岱樺2日澄清，主持人是在舉例說明，並未違反規定。

民進黨發言人吳崢、基隆市議員鄭文婷今（3日）上午召開「違法送市產？謝國樑停止市政大樓合建都更！」記者會，並於會後進行輿情回應。吳崢說明，中央黨部民調中心在執行民調時，若民調本身有所謂的「加權」，其實最終加權意義是要讓各個受試者的群體，比如說年齡的族群，能反映出真實母體世界比例。

吳崢指出，也就是說，若該次民調訪查的樣本中，某一年齡族群特別少，可能就會將它做某種程度的運算，讓它能近似真實世界的比例；但如果該次民調調查的樣本中，特定年齡族群非常多，大家都說自己是幾歲到幾歲，反而民調的做法會是要將它下修，讓它能反映真實世界的比例，並不是民調受訪者都說自己是幾歲，就一定會有比較好或比較不好的結果，這是關於民調科學部分。

至於針對相關個案，吳崢強調，有沒有違規，在這次初選過程中，相關狀況、相關個案都交由民進黨選對會做認定，並非他在這說有沒有違規。不過，根據民進黨公職候選人提名條例相關規範，若有人在初選過程試圖用欺騙或不正手段影響初選結果，黨紀有相關規範可以懲處。

吳崢說，每個參選人都希望能公平競爭參與這次初選，但在制度上，若有人向選對會提出檢舉，選對會就會認定個案事實，如果有不正的事實，選對會是有黨紀可以做懲處。

 
11/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

林岱樺高雄市長初選吳崢民進黨民調加權

