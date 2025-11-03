拒升級戰火！　川普表態：暫不考慮提供烏克蘭戰斧飛彈

▲ 則倫斯基希望美方提供戰斧飛彈，但川普稱他目前「不考慮」。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普2日表明，暫時不考慮同意烏克蘭取得射程可達俄羅斯莫斯科的「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈。川普在空軍一號上回應記者提問時直言，「沒有，沒什麼在考慮」，但也稱他有可能改變主意。

綜合《路透》及《衛報》報導，近日有報導稱五角大廈已向白宮表示，美軍戰斧飛彈庫存充足，可提供給烏克蘭使用。但川普對於這項可能升級戰爭的軍援態度謹慎，始終對向北約盟國出售戰斧飛彈、再由盟國轉交烏克蘭的計畫持保留態度。

他2日從佛州棕櫚灘飛往華府途中，在空軍一號上被問及是否正考慮出售飛彈的交易時回應，「沒有，沒什麼在考慮。」不過他也補充，未來仍可能改變想法。

戰斧飛彈射程達2500公里，足以打擊包括莫斯科在內的俄國境內深處目標。烏克蘭總統澤倫斯基持續要求取得這款遠程武器，但克里姆林宮已對此發出警告。

川普10月22日在白宮與北約秘書長呂特會面時，雙方曾討論戰斧飛彈供應議題。呂特31日則稱此事仍在審查中，將由美國做出最終決定。

儘管尚未取得戰斧飛彈，烏克蘭仍持續運用自製無人機和飛彈攻擊俄軍設施。3日一架烏克蘭無人機襲擊俄國黑海港口土普塞港（Port of Tuapse）油品碼頭，引發火災並損壞2艘船隻，附近地區機場也被迫關閉。