川普令恢復核武試驗　美能源部長澄清「暫無核爆」僅測系統運作

▲美國能源部長萊特（Chris Wright）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近日宣布重啟核武試驗，結束長達33年的暫停，引發國際關注是否將重啟冷戰時期的核爆測試。不過，美國能源部長萊特2日受訪時強調，目前的測試屬於「非臨界爆炸」（non-critical explosions），並不包含核爆，目的在於檢驗核武系統是否能正常運作。

根據《路透社》報導，萊特（Chris Wright）在接受福斯新聞節目《星期日簡報》（The Sunday Briefing）時表示，當前所談的測試是針對核武系統中的其他元件進行驗證，確保其能正常啟動核爆條件，「這些測試不會引發核爆炸，而是用來模擬各種條件下的反應。」

他補充，目前的測試也將應用在新一代核武系統，幫助打造效能更優的新型替代武器。「我們擁有精準的科學與運算能力，能夠高度還原核爆發生時的情況，也能模擬在不同設計條件下會出現哪些結果。」

川普在10月30日與中國國家主席習近平於南韓會面前宣布，已指示美軍「立即重啟核武試驗程序」，此舉被視為針對中國與俄羅斯等核競爭國的強烈訊號。雖然川普日前再度重申立場，但當被媒體追問是否會包括地下核試爆時，他並未明確回應。

萊特指出，美國過去曾在1960年代至1980年代間進行過多次核爆試驗，並蒐集了大量數據與分析資料。如今透過模擬與非爆炸性測試，美方已能在不實際引爆的情況下完成多數驗證工作，維持核武戰力的同時也降低擴散與環境風險。