中國稀土政策若走回頭路　美國財長：川普可能提高關稅

▲川普與習近平。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）2日警告，若中國未履行承諾、持續對稀土出口設限，川普政府已準備好再次動用關稅手段，必要時將「徹底加以利用」。

法新社報導，中國於10月30日宣布，暫停實施原定於10月9日生效的稀土材料與技術出口管制措施，期限為一年。這項決定發生在川普與中國國家主席習近平於韓國會面之後，雙方釋出試圖緩和緊張的善意。不過貝森特表示，仍對中國的履約可信度抱持疑慮。他接受福斯新聞網節目《福斯週日新聞》訪問時指出，「中國掌控稀土市場，但遺憾的是，他們有時不是可靠的夥伴。」

貝森特強調，雖然中國暫停部分出口限制，但整體限制措施仍未完全解除。他指出，「我們希望他們會是更值得信賴的夥伴；但若不是，我們或將再次威脅課徵關稅，而且這次會將關稅武器發揮到極致。」

在受訪過程中，貝森特也強調，華府並不追求與中國「脫鉤」，但必須積極「降低風險」。他批評歷屆美國政府對稀土戰略「怠忽職守」，讓中國建立了壟斷性優勢。他對CNN表示，「我們這一屆政府未來一兩年內，將以驚人的速度脫離中國的稀土壓迫。現在，全世界都受制於他們。」

稀土材料廣泛應用於晶片、電動車、軍事科技與先進製造業，是地緣經濟與供應鏈競爭中的關鍵資源。美國近期已與多國啟動稀土替代方案合作，並將供應鏈去中國化列為重要政策目標之一。