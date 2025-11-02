「不明無人機」擅闖比利時空軍基地　防長證實1天內2度入侵

▲比利時小布羅格空軍基地的F-16 戰機。（圖／翻攝Kleine-Brogel Air Base）

記者吳美依／綜合報導

比利時小布羅格空軍基地（Kleine Brogel Air Base）24小時內遭不明無人機2度闖入空域，國防部長法蘭肯（Theo Francken）證實，10月31日基地上空出現多架無人機，隔天的11月1日又有另一架無人機現蹤。

該基地發現無人機第2度闖入時，立即動員警方直升機緊急升空追擊，但仍未能成功攔截。法蘭肯表示已成功拍到無人機飛行畫面，調查仍在進行中，但拒絕透露更多細節，也未證實是否與歐洲各國的無人機事件有關。

比利時媒體VTM報導，儘管官方並未證實，但小布羅格空軍基地被廣泛視為北約核武分享計畫下的美軍核武存放點，並且預計2027年將部署F-35戰鬥機。

Drones over the airplane base Kleine Brogel in Belgium. https://t.co/qEpGrwsXrF — Beatriz Villarroel (@DrBeaVillarroel) November 1, 2025

歐洲各國近期頻傳不明無人機入侵事件，俄軍無人機此前多次侵犯北約國家領空，引發外界對於北約安全及莫斯科發動混合戰（hybrid warfare）的擔憂。

9月初，波蘭軍隊擊落數架入侵的俄製無人機，幾天之後，羅馬尼亞也被一架俄製無人機闖入。10月17日，聯軍在愛沙尼亞南部軍事基地附近，又擊落2架不明無人機。

此情況已多次擾亂歐洲航空交通，近幾個月，法國、捷克、德國、立陶宛、挪威及丹麥等國機場都曾因無人機暫停航班起降，10月31日柏林布蘭登堡機場（Brandenburg Airport）因為可疑無人機而緊急要求航班改道。