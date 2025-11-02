　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美富豪CEO遭員工綁架殺害　惡行曝光：逼做500下伏地挺身才發薪

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲阿特雷強迫員工做300個至500個伏地挺身才要發薪，結果被員工殺掉。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州50歲富豪阿特雷（Tushar Atre）是企業行銷公司AtreNet創始人兼執行長，但卻在2019年遭員工綁架殺害。隨著本案持續審理，法庭披露死者生前炫富且長期霸凌員工的惡行，曾經強迫員工做300個至500個伏地挺身才能拿到薪資。

員工闖進豪宅　綁架槍殺老闆

每日郵報、SFGATE等報導，阿特雷除了是AtreNet執行長，也同時經營大麻公司Interstitial Systems，擁有大麻農場和實驗室。在2019年10月1日凌晨3時左右，他在價值540萬美元的海濱豪宅住處遭人綁架，嫌犯闖進屋內之後把阿特雷從床上拖走，刺傷、綁架接著開槍，把他扔在偏僻山區等死。

這群嫌犯還從阿特雷家中保險箱偷走數千美元現金，調查人員透露，其中2名嫌犯就是阿特雷的員工。

案件審理過程中，死者助理博爾蓋塞（Sam Borghese）作證時提到，阿特雷曾自誇吹噓他每小時價值數千美元，強迫大麻農場員工林賽（Stephen Lindsay）和卡萊布（Kaleb Charters）要做300至500個伏地挺身，才能拿到1400美元薪資，「他對員工要求非常嚴苛，經常大聲喝斥、扣薪甚至把員工開除」。

老闆逼做數百個伏地挺身

陪審團獲悉，林賽和卡萊布在大麻農場工作近兩週，每日從日出勞動至日落，但農場卡車鑰匙失竊，阿特雷懷疑是兩人所為，憤而致電銀行拒付薪資支票。當兩人返回討說法時，阿特雷不僅炫耀財富，並命令他們做數百個伏地挺身。

不滿的林賽和卡萊布決定對阿特雷動手，找來卡萊布的哥哥庫蒂斯（Kurtis Charters）和朋友坎普斯（Joshua Camps）幫忙。監視器畫面顯示，阿特雷曾雙手被綁在背後逃跑求救，遭嫌犯刺傷，坎普斯開槍打中阿特雷後腦杓之後，把他棄屍荒郊野外。

今年早些時候，林賽和庫蒂斯的謀殺及相關罪名成立，被判處無期徒刑不得假釋。卡萊布與坎普斯因涉案遭起訴，但卡萊布對於一級謀殺指控拒不認罪。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 5 4303 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
山本由伸神救援！史密斯揭秘話：投1局就贏　結果他投了快3局
搶看蔡依林！　上千粉癱瘓北流畫面曝光
快訊／山本由伸獲選世界大賽MVP！
獨／北投溫泉池意外！　1男1女暈倒命危
大谷翔平盛讚山本由伸：他是世界第一投手
山本由伸連2戰登板奪勝！　感性發聲：回到小時候
台中加拿大女遊客走斑馬線遭撞飛！　驚悚影片曝
快訊／道奇奪下二連霸！
范姜彥豐兄弟高顏值同框照曝！　媽媽是「選美皇后」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

地下室箱子打開「驚見失蹤小女孩」　遭噁男網友囚禁性侵

美富豪CEO遭員工綁架殺害　惡行曝光：逼做500下伏地挺身才發薪

存到1億日圓爽退休！日55歲男「2年資產腰斬」　崩潰喊：我太愚蠢

烏軍苦守！東線戰略重鎮「數千敵兵逼近」　補給線遭猛轟

日本26年懸案破了！高中女「告白遭拒」藏恨20年　下手殺他老婆

中日防長會晤　小泉進次郎強調台海穩定重要性

大馬狼父「性侵2未成年繼女」長達5年　重判鞭刑18次、監禁104年

「召妓40人」五星飯店嗨玩！安德魯王子訪泰　荒淫行徑曝光

美國：中國暫緩稀土管制　放行安世半導體出貨

哈佛醫學院大樓凌晨爆炸！警疑「蓄意犯案」　2嫌倉皇逃離

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

地下室箱子打開「驚見失蹤小女孩」　遭噁男網友囚禁性侵

美富豪CEO遭員工綁架殺害　惡行曝光：逼做500下伏地挺身才發薪

存到1億日圓爽退休！日55歲男「2年資產腰斬」　崩潰喊：我太愚蠢

烏軍苦守！東線戰略重鎮「數千敵兵逼近」　補給線遭猛轟

日本26年懸案破了！高中女「告白遭拒」藏恨20年　下手殺他老婆

中日防長會晤　小泉進次郎強調台海穩定重要性

大馬狼父「性侵2未成年繼女」長達5年　重判鞭刑18次、監禁104年

「召妓40人」五星飯店嗨玩！安德魯王子訪泰　荒淫行徑曝光

美國：中國暫緩稀土管制　放行安世半導體出貨

哈佛醫學院大樓凌晨爆炸！警疑「蓄意犯案」　2嫌倉皇逃離

狩獵自主管理！卓溪鄉15部落成立協會　分署頒129張首批狩獵證

馮淬帆後事將遵照遺願！　外甥感謝外界曝「1決定」：心與大家同在

砸2472億對美採購F-16V今年0交機　他：還不能求償合約延誤

山本由伸神救援！史密斯揭秘話：投1局就贏　狂讚他投3局不可思議

地下室箱子打開「驚見失蹤小女孩」　遭噁男網友囚禁性侵

美國屁孩大鬧東京鳥居…誤入靈異結界　爆紅AI短片是「台灣之光」

美富豪CEO遭員工綁架殺害　惡行曝光：逼做500下伏地挺身才發薪

直擊／搶看蔡依林！　現場擠爆5千粉...癱瘓北流畫面曝光

「替被毆學生報仇」醉男對公車司機揮螺絲起子　警火速壓制逮捕

「華城殺人魔」李春才姦殺14人性侵30人　前妻首現身：為何沒殺我

向佐跳抖音團播　好像有跳又好像沒跳

國際熱門新聞

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

衛星照曝蘇丹慘況！叛軍屠殺　活人所剩無幾

日人妻被殺26年懸案　嫌竟是夫高中同學

高市早苗手提包賣到缺貨！訂單排到5月

習近平APEC下榻「四星酒店」　原因曝光

召妓40人嗨玩　安德魯王子荒淫行徑曝

日本熊狂出沒！合掌村楓葉點燈取消

馬爾地夫：2007年後出生者全面禁菸

高市早苗「罕見1動作」韓媒盛讚：超有禮貌

美財長超好奇！林信義曝台科技聚落秘辛

高市早苗：對美5500億美元投資協議不重談

車諾比核災禁區驚現詭異藍毛狗

APEC領袖合照曝！林信義與習近平0互動

台韓晶片PK？林信義回應輝達韓國合作

更多熱門

相關新聞

哈佛醫學院大樓凌晨爆炸　警疑蓄意犯案

哈佛醫學院大樓凌晨爆炸　警疑蓄意犯案

美國麻州哈佛大學醫學院（Harvard Medical School）1日凌晨驚傳爆炸事件，現場位於波士頓的高登森大樓（Goldenson Building）。警方指出，初步研判這起爆炸為蓄意行為，目前尚未傳出人員傷亡，聯邦調查局（FBI）已介入調查。

赫格塞斯：美中同意應設軍對軍溝通管道

赫格塞斯：美中同意應設軍對軍溝通管道

沒零錢了！　美國零售商店面臨「找不出錢」窘境

沒零錢了！　美國零售商店面臨「找不出錢」窘境

高市早苗：對美5500億美元投資協議不重談

高市早苗：對美5500億美元投資協議不重談

川普控奈及利亞任由基督徒遭殺害　揚言採取軍事行動

川普控奈及利亞任由基督徒遭殺害　揚言採取軍事行動

關鍵字：

富豪綁架北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／道奇世界大賽二連霸

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

衛星照曝蘇丹慘況！叛軍屠殺　活人所剩無幾

即／連鎖旅館台中店傳房客陳屍

鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕！

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

王子粿粿爆不倫代言又掉1個！品牌方宣布「合作關係結束」

粿粿范姜爆料婚變　律師：法庭上絕對不利

日人妻被殺26年懸案　嫌竟是夫高中同學

高市早苗手提包賣到缺貨！訂單排到5月

就是大谷翔平！道奇官宣G7先發

更多

最夯影音

更多
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害
GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面