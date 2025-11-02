美富豪CEO遭員工綁架殺害　惡行曝光：逼做500下伏地挺身才發薪

▲阿特雷強迫員工做300個至500個伏地挺身才要發薪，結果被員工殺掉。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州50歲富豪阿特雷（Tushar Atre）是企業行銷公司AtreNet創始人兼執行長，但卻在2019年遭員工綁架殺害。隨著本案持續審理，法庭披露死者生前炫富且長期霸凌員工的惡行，曾經強迫員工做300個至500個伏地挺身才能拿到薪資。

員工闖進豪宅 綁架槍殺老闆

每日郵報、SFGATE等報導，阿特雷除了是AtreNet執行長，也同時經營大麻公司Interstitial Systems，擁有大麻農場和實驗室。在2019年10月1日凌晨3時左右，他在價值540萬美元的海濱豪宅住處遭人綁架，嫌犯闖進屋內之後把阿特雷從床上拖走，刺傷、綁架接著開槍，把他扔在偏僻山區等死。

這群嫌犯還從阿特雷家中保險箱偷走數千美元現金，調查人員透露，其中2名嫌犯就是阿特雷的員工。

案件審理過程中，死者助理博爾蓋塞（Sam Borghese）作證時提到，阿特雷曾自誇吹噓他每小時價值數千美元，強迫大麻農場員工林賽（Stephen Lindsay）和卡萊布（Kaleb Charters）要做300至500個伏地挺身，才能拿到1400美元薪資，「他對員工要求非常嚴苛，經常大聲喝斥、扣薪甚至把員工開除」。

老闆逼做數百個伏地挺身

陪審團獲悉，林賽和卡萊布在大麻農場工作近兩週，每日從日出勞動至日落，但農場卡車鑰匙失竊，阿特雷懷疑是兩人所為，憤而致電銀行拒付薪資支票。當兩人返回討說法時，阿特雷不僅炫耀財富，並命令他們做數百個伏地挺身。

不滿的林賽和卡萊布決定對阿特雷動手，找來卡萊布的哥哥庫蒂斯（Kurtis Charters）和朋友坎普斯（Joshua Camps）幫忙。監視器畫面顯示，阿特雷曾雙手被綁在背後逃跑求救，遭嫌犯刺傷，坎普斯開槍打中阿特雷後腦杓之後，把他棄屍荒郊野外。

今年早些時候，林賽和庫蒂斯的謀殺及相關罪名成立，被判處無期徒刑不得假釋。卡萊布與坎普斯因涉案遭起訴，但卡萊布對於一級謀殺指控拒不認罪。