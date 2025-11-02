美中防長通話　赫格塞斯：同意應設「軍對軍」溝通管道

▲美國國防部長赫格塞斯。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）1日宣布，美國與中國已同意建立新軍事溝通渠道。他透過社群平台X發文說明，他與中國國防部長董軍31日會談後，再度進行電話會談，雙方致力於消除衝突並緩解任何突發問題。

CNN等報導，赫格塞斯和董軍在馬來西亞的會面，是在美國總統川普與中國國家主席習近平在南韓釜山會晤之後。赫格塞斯指出，他與董軍的會談積極，一致認為「和平、穩定及良好關係是兩大強國的最佳前進道路」。

赫格塞斯稱，正如川普所言，這場歷史性G2會議為美中永久和平與成功奠定基調，美國國防部將秉持同樣原則，透過實力確保和平、相互尊重，維持正面關係，董軍和他也同意雙方應該設立「軍對軍」溝通管道，以緩和可能出現的衝突及問題。

赫格塞斯補充，雙方已敲定後續會晤時程，將進一步落實這些協調機制。

赫格塞斯與董軍31日在馬來西亞的會談中，針對中方在南海及台海周邊軍事活動表達嚴重關切，重申美國不尋求衝突，但將堅定保衛印太區域利益。董軍表示，期望美方把不遏制中國、不尋求衝突的表態化為具體行動。