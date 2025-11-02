　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美中防長通話　赫格塞斯：同意應設「軍對軍」溝通管道

▲▼美國國防部長赫格塞斯。（圖／路透）

▲美國國防部長赫格塞斯。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）1日宣布，美國與中國已同意建立新軍事溝通渠道。他透過社群平台X發文說明，他與中國國防部長董軍31日會談後，再度進行電話會談，雙方致力於消除衝突並緩解任何突發問題。

CNN等報導，赫格塞斯和董軍在馬來西亞的會面，是在美國總統川普與中國國家主席習近平在南韓釜山會晤之後。赫格塞斯指出，他與董軍的會談積極，一致認為「和平、穩定及良好關係是兩大強國的最佳前進道路」。

赫格塞斯稱，正如川普所言，這場歷史性G2會議為美中永久和平與成功奠定基調，美國國防部將秉持同樣原則，透過實力確保和平、相互尊重，維持正面關係，董軍和他也同意雙方應該設立「軍對軍」溝通管道，以緩和可能出現的衝突及問題。

赫格塞斯補充，雙方已敲定後續會晤時程，將進一步落實這些協調機制。

赫格塞斯與董軍31日在馬來西亞的會談中，針對中方在南海及台海周邊軍事活動表達嚴重關切，重申美國不尋求衝突，但將堅定保衛印太區域利益。董軍表示，期望美方把不遏制中國、不尋求衝突的表態化為具體行動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 5 4303 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
范姜彥豐、粿粿爭議延燒！　鄭家純親解「月子中心業配」內幕
大谷翔平鬥志不滅！挨轟後敲雙安　二刀流寫歷史
林岱樺造勢湧3萬人　游盈隆：為綠營初選投下超級變數
粿粿家人發文挺！　網揪「內容一模一樣」
快訊／道奇6局追成2比3！
王子粿粿爆不倫代言又掉！　品牌方宣布「合作關係結束」
台中死亡車禍！　女右腳變形送醫不治
ET專訪／邱議瑩稱當高雄市長「恰北北」性格一定改　傾聽不對撞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國：中國暫緩稀土管制　放行安世半導體出貨

哈佛醫學院大樓凌晨爆炸！警疑「蓄意犯案」　2嫌倉皇逃離

美中防長通話　赫格塞斯：同意應設「軍對軍」溝通管道

羅浮宮驚天劫案「又有2嫌被起訴」　失竊珠寶仍下落不明

英國火車爆隨機刺人！至少9乘客命危　兩嫌落網

衛星照曝蘇丹慘況！　叛軍清場屠殺「活人所剩無幾」

沒零錢了！　美國零售商店面臨「找不出錢」窘境

肯亞恐怖山崩！　釀21死30失蹤

李在明請習近平協助　盼推動與北韓重啟對話

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

美國：中國暫緩稀土管制　放行安世半導體出貨

哈佛醫學院大樓凌晨爆炸！警疑「蓄意犯案」　2嫌倉皇逃離

美中防長通話　赫格塞斯：同意應設「軍對軍」溝通管道

羅浮宮驚天劫案「又有2嫌被起訴」　失竊珠寶仍下落不明

英國火車爆隨機刺人！至少9乘客命危　兩嫌落網

衛星照曝蘇丹慘況！　叛軍清場屠殺「活人所剩無幾」

沒零錢了！　美國零售商店面臨「找不出錢」窘境

肯亞恐怖山崩！　釀21死30失蹤

李在明請習近平協助　盼推動與北韓重啟對話

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

舒夢蘭獲邀TEDxTaipei年會 　分享極地驚險歷程

不斷更新／蒙西開轟！道奇8局上追成3比4　藍鳥終結者登場了

酸粿粿1舉動在「博婆媽同情票」！陳沂嘆：人家講法律妳講感覺

高雄男吃飯中離席如廁失蹤！警消尋遍街巷竟發現「人躺屋頂」

范姜彥豐、粿粿爭議延燒！　鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕

人潮當掩護！斗南夜市色男對女童、女子襲胸摸臀　趁機猥褻送辦

能綠白合組聯合政府？　黃國昌批民進黨：少數卻演得像皇帝

盤點7款日本主婦回購率最高的清潔神物　不到6元家事好幫手CP值超高

習近平開玩笑　送李在明小米手機：看看有沒有後門

下雨天也有好心情！「奶油色雨靴」超可愛　厚底設計悄悄增高瘦美腿

【全場最帥】萌娃萬聖節扮裝「柯博文」變身引路人圍觀

國際熱門新聞

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

衛星照曝蘇丹慘況！叛軍屠殺　活人所剩無幾

高市早苗手提包賣到缺貨！訂單排到5月

日人妻被殺26年懸案　嫌竟是夫高中同學

習近平APEC下榻「四星酒店」　原因曝光

馬爾地夫：2007年後出生者全面禁菸

日本熊狂出沒！合掌村楓葉點燈取消

美財長超好奇！林信義曝台科技聚落秘辛

高市早苗「罕見1動作」韓媒盛讚：超有禮貌

高市早苗：對美5500億美元投資協議不重談

APEC領袖合照曝！林信義與習近平0互動

台韓晶片PK？林信義回應輝達韓國合作

車諾比核災禁區驚現詭異藍毛狗

「熊衝出樹叢」攻擊日公務員！重傷骨折

更多熱門

相關新聞

沒零錢了！　美國零售商店面臨「找不出錢」窘境

沒零錢了！　美國零售商店面臨「找不出錢」窘境

隨著美國正式停止製造一分錢硬幣（penny），全國加油站、速食連鎖店與大型零售商正陷入調整價格與現金交易四捨五入的混亂，部分業者甚至可能因此損失利潤。

高市早苗：對美5500億美元投資協議不重談

高市早苗：對美5500億美元投資協議不重談

川普控奈及利亞任由基督徒遭殺害　揚言採取軍事行動

川普控奈及利亞任由基督徒遭殺害　揚言採取軍事行動

川普：不會重啟美加貿易談判

川普：不會重啟美加貿易談判

美國女法官「當街脫褲小便」！半裸蹲草叢

美國女法官「當街脫褲小便」！半裸蹲草叢

關鍵字：

美中赫格塞斯董軍北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

艾德曼高飛犧牲打　道奇6上追成2比3

范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

即／連鎖旅館台中店傳房客陳屍

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

就是大谷翔平！道奇官宣G7先發

粿粿范姜爆料婚變　律師：法庭上絕對不利

衛星照曝蘇丹慘況！叛軍屠殺　活人所剩無幾

高市早苗手提包賣到缺貨！訂單排到5月

陸拳師出戰打耳光大賽　被3掌打到昏迷

日人妻被殺26年懸案　嫌竟是夫高中同學

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

粿粿家人怒控范姜「愛計較」：3年真的夠了！

更多

最夯影音

更多
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害
GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面