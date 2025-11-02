　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

沒零錢了！　美國零售商店面臨「找不出錢」窘境

▲美元硬幣。（圖／達志影像／美聯社）

▲美元硬幣。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

隨著美國正式停止製造一分錢硬幣（penny），全國加油站、速食連鎖店與大型零售商正陷入調整價格與現金交易四捨五入的混亂，部分業者甚至可能因此損失利潤。

美國總統川普（Donald Trump）於今年稍早下令停止一分錢的鑄造後，硬幣消失的速度遠比零售商預期迅速。多個零售團體近日向路透社表示，川普政府與國會未提供清晰指引，令業者在無所適從下只能選擇向下四捨五入價格，以免激怒顧客或違反部分州法，這可能對高交易量企業造成重大金額損失。

美國全國零售聯合會（National Retail Federation）表示，一分錢短缺已波及全美城市與鄉村地區，尚未呈現出明顯的地理集中現象。一些州的餐飲協會成員亦已對此問題表達關切，「只要接受現金的商家，都得面對這個問題，」該聯合會政府關係高級主管鄭迪倫（Dylan Jeon）指出，該組織的成員包括沃爾瑪（Walmart）、目標百貨（Target）、梅西百貨（Macy’s）與Old Navy等大型零售商。

部分便利商店連鎖已開始向顧客發出警示，家族經營的便利店業者Sheetz，在賓州某店張貼公告表示，「美國鑄幣局將不再製造一分錢硬幣，因此我們正面臨零錢短缺！」公告鼓勵顧客採用無現金支付方式、將總額進位捐作慈善，或用1美元換取相當於其面值的舊有一分錢硬幣，並贈送自助飲品一杯作為回饋。

來自威斯康辛州拉克羅斯市（La Crosse）的便利連鎖店Kwik Trip則宣布，其在美國中西部地區共850家門市，現金交易將統一「向下」四捨五入至最接近的5分錢。在達拉斯一間門市的店內公告中，寫著，「由於美國財政部已停止製造一分錢硬幣，未來可能會出現零錢短缺的情況。」

美國最大連鎖超市之一的克羅格（Kroger）向路透表示，仍在評估一分錢短缺對其業務的實際影響。其全美2700多家門市中，已有許多貼出提醒顧客準備「剛好零錢」的標示。

其他大型連鎖的個別門市也採取類似措施，例如維吉尼亞州亞歷山卓市（Alexandria）的一家CVS藥妝店便張貼公告，因應「一分錢短缺」，請顧客盡量自備剛好零錢。

截至目前，美國財政部尚未對路透多次詢問作出回應。包括加拿大、澳洲、愛爾蘭與紐西蘭等國早已逐步淘汰面額最低的硬幣，並在現金交易中採取四捨五入至最接近的5分錢，電子支付則仍保留原價不變。這些措施除了減少鑄幣成本，也簡化了零售商的現金處理流程。

10/30 全台詐欺最新數據

「粿粿塑造范姜只想錢」　律師：妳侵害配偶權！不談錢談星座嗎
快訊／大谷翔平遭轟3分砲！　先發未滿3局退場
快訊／化解滿壘危機！大谷翔平飆三振大吼　道奇2局0：0藍鳥
新制上路！　陸籍人士在台定居得「放棄中國護照」
范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」
大谷翔平G6賽後跳向山本由伸　可愛「投手交接儀式」曝光

日本首相高市早苗1日表示，沒有打算重新談判與美國達成的5500億美元投資協議，強調即使首相更換，政府間的承諾不應被改變。此舉顯示，日本將延續與美國總統川普（Donald Trump）政府所敲定的協議，也讓川普的外交政績再添一筆。

