川普控奈及利亞任由基督徒遭殺害　揚言採取軍事行動

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普1日在其社群平台「真實社群」（Truth Social）發文威脅，若奈及利亞政府無法阻止境內「伊斯蘭主義分子殺害基督徒」的情況，美國將中止所有援助，並可能直接「荷槍實彈」派兵進入奈國執行軍事行動，引發奈及利亞官方嚴正駁斥。

川普在貼文中表示，「如果奈及利亞政府繼續允許基督徒被殺害，美國將立即對奈國停止一切援助，而且很有可能進入這個現已蒙羞的國家，以『荷槍實彈』方式徹底剿滅正犯下這些可怕惡行的伊斯蘭恐怖分子。」他進一步指出，已下令「戰爭部」（Department of War，即美國國防部）為可能採取的軍事行動進行準備，「如果我方發動攻擊，將是迅速、凶狠而且漂亮的一擊。」

川普的言論顯示他對奈及利亞政府在人權與宗教自由議題上的嚴重不滿，並在聲明中將奈及利亞定性為對基督徒充滿敵意的國家。他指控該國「未能遏止基督徒在國內受到迫害」，並宣布將奈及利亞列入「特別關切國家」名單。

對此，奈及利亞總統提努布（Bola Ahmed Tinubu）隨即發表公開聲明回應，駁斥川普的指控。他強調，川普對奈國宗教自由狀況的描述與事實嚴重不符，並指出，「宗教自由與寬容一直是我們集體認同的核心原則，也將永遠如此。奈及利亞反對宗教迫害，也不鼓勵這樣的行為。奈國憲法保障擁有任何信仰的公民。」

提努布強調，奈及利亞是非洲人口最多、宗教多元的國家，穆斯林與基督徒人口比例相近，長期以來在制度與社會實踐中維持宗教平衡與包容，並致力打擊一切宗教暴力行為。