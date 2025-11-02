哈佛醫學院大樓凌晨爆炸！警疑「蓄意犯案」　2嫌倉皇逃離

記者張方瑀／綜合報導

美國麻州哈佛大學醫學院（Harvard Medical School）1日凌晨驚傳爆炸事件，現場位於波士頓的高登森大樓（Goldenson Building）。警方指出，初步研判這起爆炸為蓄意行為，目前尚未傳出人員傷亡，聯邦調查局（FBI）已介入調查。

根據CNN報導，哈佛大學警察局（Harvard University Police Department）表示，一名警員在凌晨2時48分接獲火警警報趕抵現場時，目擊兩名身分不明的蒙面人士倉皇逃離。該名警員試圖攔截未果，隨後上樓查看，發現4樓發生爆炸，縱火小組初步判定爆炸「疑似為蓄意製造」。

▲哈佛大學醫學院。（圖／達志影像／美聯社）



波士頓警方進一步搜索大樓內部，確認未發現其他爆裂物裝置，整起事件無人受傷。監視畫面顯示，兩名可疑人士仍在逃，其中一人穿棕色連帽上衣、米色長褲及灰色滑雪面罩；另一人則身穿黑色連帽外套、黑灰格紋長褲與黑鞋，臉上戴著長型口罩。

FBI波士頓分局發言人賽特拉（Kristen Setera）證實，聯邦探員已到現場支援校警進行調查。警方呼籲校園師生若掌握相關線索，應儘速通報偵查部門。

這起爆炸事件發生之際，哈佛校方仍與白宮進行聯邦資金恢復談判，使校園氛圍更加緊張。警方目前正與地方、州及聯邦單位合作，持續追查涉案嫌疑人下落。