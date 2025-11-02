　
    • 　
>
國際

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

▲外交部長林佳龍。（圖／記者湯興漢攝）

▲外交部長林佳龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者張靖榕／綜合報導

CNN近日一篇文章揭露，在日前川習會展開前夕，外交部長林佳龍曾在紐約設宴，卻遭遇「美方官員無一人到場」的窘況，引發台灣外交焦慮。儘管美方回應真的由於行程爆滿導致真的無法出席的情況，但仍引起諸多揣測，台灣政府正試圖辨識訊號，摸清楚川普政府當前的態度。

CNN在《川習會前夕，台灣擔憂美國支持動搖》一文中指出，聯合國大會期間，林佳龍曾於紐約高檔餐廳Le Bernardin設宴，舉行與美方的邊會。原本預計有多位美國高層官員出席，最終卻無一人現身。據與會者透露，川普政府透過中介傳達，缺席是行程太滿的非預期結果，但台灣方面仍然覺得失望。

文中還指出，川普第一任期才剛就任就接受與時任總統蔡英文通話，打破美台無邦交下的外交慣，當時川普政府加速對台軍售，並多次允許台灣總統過境美國；然而第二任期風向驟變，川普多次指控台灣「竊取」晶片，並在針對台灣相關議題的公開表態上變得非常謹慎，甚至暫停部份對台軍售，還讓台灣總統過境美國變得困難。

部分專家認為，川普目前的做法，其實是回歸歷屆美國政府對台政策的一貫策略模糊。

雖然與拜登政府多次明確表態若中國攻台美國將軍事介入的立場相比，川普的態度較為保守，但對照歐巴馬、布希等歷任總統，「長期以來美國對台政策都是有距離感的，小心翼翼不想觸怒中國。」銀城政策加速器（Silverado Policy Accelerator）主席阿爾佩洛維奇（Dmitri Alperovitch）說，「我們現在只是回到了那種新的常態。」

消息人士指出，面對川普政府內部保守派當道的現實，台灣正重新評估如何讓川普政府回心轉意、維繫支持。

外傳有一項選項是撤回現任駐美代表俞大㵢，改派政治手腕更高明的外交官。不過對此傳聞，外交部長林佳龍在立法院明確否認，「我們並沒有啟動任何要調整的程序，目前美處功能也發揮得很好。」

10/30 全台詐欺最新數據

434 2 9314 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

粿粿范姜PO影片爆料婚變　律師：到法庭上絕對不利
川普政績再添一筆！　高市早苗：5500億美元投資協議不重談
音樂人屠穎猝逝震驚演藝圈　吳青峰、楊丞琳、林俊傑發聲悼念
海鷗估成中颱！　模擬路徑曝
快訊／8級強風來了　今雨區擴大
快訊／23歲女開BMW失控撞2車　女騎士無呼吸心跳

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

高市早苗：對美5500億美元投資協議不重談

日本首相高市早苗1日表示，沒有打算重新談判與美國達成的5500億美元投資協議，強調即使首相更換，政府間的承諾不應被改變。此舉顯示，日本將延續與美國總統川普（Donald Trump）政府所敲定的協議，也讓川普的外交政績再添一筆。

川普控奈及利亞任由基督徒遭殺害　揚言採取軍事行動

韓國原不願派員接我APEC代表　外交部多管道交涉維護平等尊嚴原則

林信義APEC場邊會美財長　談台灣半導體聚落

川普計畫喊卡食物券遭法院制止

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

