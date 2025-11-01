　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國原不願派員接我APEC代表　外交部多管道交涉維護平等尊嚴原則

▲▼2025年亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議（AELM）台灣領袖代表林信義 。（圖／路透）

▲2025年亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議（AELM）台灣領袖代表林信義 。（圖／路透）

記者杜冠霖／台北報導

2025年「亞太經濟合作」（APEC）「經濟領袖會議」（AELM)在韓國慶州舉辦。由於明年年會將在中國深圳登場，且去年秘魯峰會時曾發生中國施壓主辦國打壓台灣能見度的事件，涉外官員坦言，今年除面臨「川習會」變數外，韓國長期以來對台灣的外交立場又難謂友善，外交團隊無不謹慎以對，積極布局，除全力促成台灣領袖代表林信義與他國代表互動，也透過聯合理念相近國家，確保台灣「平等、有尊嚴」地參與會議。

去年秘魯APEC峰會舉辦期間，由於中國爭取2026主辦權，各界擔憂作為APEC正式成員的台灣屆時將遭中方打壓，甚至面臨安全疑慮。涉外官員透露，當時，我國APEC資深官員善用 APEC「共識決」精神，並聯合理念相近會員，最終成功頂住中方和其扈從國家壓力，促使中國透過致函各會員方式承諾「依APEC規範、慣例及實踐保障所有會員平等尊嚴與會的權利」，並且確保「所有赴中國出席APEC會議人員的人身安全」。官員指出，面對台灣官員赴中參與會議可能遭遇的各種挑戰，此成果可視為台灣善用靈活外交手腕穩住中國主辦風險的第一步。

該官員透露，今年韓國AELM舉行前夕，我領袖代表林信義抵達韓國釜山前，韓方原先以「台韓無外交關係及韓方實踐」為由，告知將不派中央級官員前往接機。經駐韓國代表丘高偉及外交部國際組織司司長孫儉元立即展開危機處理，不僅當機立斷向韓方表達嚴正立場，也透過APEC資深官員管道洽請理念相近國家協助溝通。

涉外官員指出，經我方善用共識決機制作為交涉籌碼並堅持立場，加以友好國家大力協助，最終促使韓方讓步，指派APEC「資深官員會議」主席（SOM Chair）尹盛渼大使親赴釜山金海機場迎接林信義。面對韓方突如其來的不友善舉動，外交團隊展現冷靜與專業應對，透過各種方式積極維護國家尊嚴。

在外交團隊協調下，我方善用年會期間各項多邊與雙邊互動契機，成功促成林信義與日本首相高市早苗、美國財政部長貝森特（Scott Bessent）等多國代表進行交流。高市早苗更在社群平台X主動上傳與林信義的合照。官員指出，這是日本首相首度主動公開與台灣領袖代表會談的畫面，意義非凡。

至於外界關注的「川習會」未觸及台灣議題，外交官員指出，結果符合事前評估及預期。台美之間溝通順暢，對於美中會談亦保持密切聯繫，為因應「川習會」及川普總統談及涉台議題時可能的發展與影響，外交體系事前已進行沙盤推演，並與美方保持溝通多次交換意見。在APEC會前，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）亦重申美國對台的支持，並表態「不會以『放棄台灣』作為達成與中國貿易協議的交換條件」；而川普與高市早苗會談後，也再次強調對台海和平穩定的重視。

除維護我國政治尊嚴外，台灣也透過體制內倡議，在APEC場域積極貢獻專業能量。官員表示，台灣已提議善用「人工智慧」（AI）及科技強化未來健康照護，在APEC設立「未來健康照護子基金」，並承諾捐贈100萬美元，推動AI強化基礎照護體系與全民健康覆蓋，盼提供更高品質、具前瞻性的健康服務，提升亞太地區醫療體系的效率、韌性及永續性。我國APEC「企業諮詢委員會」（ABAC）三位代表也分別提出結合AI與醫療的倡議，與子基金目標高度契合。官員提到，儘管已獲高度支持，目前仍有個別會員因政治考量持續阻撓提案通過，我方呼籲「勿以政治凌駕專業」，盼能從APEC整體利益出發，共同推動此具前瞻性的倡議。

官員表示，儘管台灣連續兩年在APEC年會中面臨嚴峻挑戰，但外交團隊前線與後方保持即時聯繫、協調應變，不僅堅守國家尊嚴，更全力爭取明年中國主辦的APEC年會能連三年「平等參與」。

10/30 全台詐欺最新數據

434 2 9314 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／恭喜！YTR鐵牛老婆懷孕了
快訊／台師大撤銷女足教練周台英博士學位！
韓國原不願派員接我APEC代表　外交部多管道交涉
下周禁宰令有望解除「豬價開市恐崩盤」　農業部曝解方
3萬人力挺「林岱樺哭了」！怒批司法毀清白　發文揭家破真相

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

林信義APEC場邊會美財長　談台灣半導體聚落

2025年亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議（AELM）台灣領袖代表林信義1日表示，他在南韓慶州舉行的APEC峰會場邊與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）會晤，雙方對談約40分鐘，討論半導體產業及供應鏈安全等議題。

高市早苗「罕見1動作」韓媒盛讚：超有禮貌

鄭麗文就任演說狂講「台灣」　林濁水酸：中國、中華民族全消失

5天5千元！高雄國小畢旅爽玩「京阪＋環球影城」

「熊衝出樹叢」攻擊日公務員！重傷骨折

