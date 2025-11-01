美政府關門滿月！2法官打臉川普　命令續發食物券補助



美國2名聯邦法官相繼裁定，川普（Donald Trump）政府不得暫停對低收入民眾的糧食援助，這意味著在政府關門滿1個月之際，聯邦政府仍必須動用應急基金（contingency funds）來維持民生計畫的運作。

據《半島電視台》報導，這2項裁決於美東時間10月31日當天的數分鐘內先後公布，焦點皆圍繞「美國補充營養協助計畫」（Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP，簡稱食物券計劃）。目前全美約有4200萬人、也就是每8位美國人中就有1人仰賴這項計畫獲得糧食補助，而原定的資助即將於週六起中斷。

川普政府主張，由於國會自9月以來未能通過預算案，聯邦政府無法繼續為該計畫提供資金，也無權動用應急基金彌補缺口。然而，2位法官在31日的裁定中一致推翻了該說法。

第1項裁定由位於波士頓的麻薩諸塞州地區法院法官塔爾瓦尼（Indira Talwani）作出。她命令川普政府必須在11月3日前提交計畫，說明如何至少部分維持SNAP的運作。她指出，全面中止該計畫的行為是「違法的」，並明確表示政府可以依法動用應急基金，如同以往的先例。

塔爾瓦尼在判決書中寫道：「被告（指川普政府）之所以暫停SNAP發放，是基於錯誤的結論，誤認為無法動用應急基金來維持補助支付。本法院現已釐清，被告有義務依需要動用這些資金，以確保SNAP的持續實施。」

該案是由25個民主黨領導的州與華盛頓哥倫比亞特區（District of Columbia）共同提出的，他們主張聯邦政府並無權完全停止糧食援助。

第2項裁定來自羅德島地區法院法官麥康奈爾二世（John J. McConnell Jr.），該案由多個城市、非營利組織以及1個勞工團體提起，質疑川普政府暫停發放SNAP補助的決定。

麥康奈爾二世在線上聽證會上指出：「毫無疑問，雖然這還沒造成不可彌補的損害，但已在散播恐懼與焦慮，許多家庭擔憂他們是否還能獲得購買食物的資金。」他同樣要求政府繼續透過應急基金發放糧食補助，並要求川普政府於11月3日前報告執行進度。

在2項裁決發布後數小時，川普在他的社群平台「Truth Social」上發文回應，重申聯邦政府的立場，認為動用應急基金屬非法行為，「政府律師認為，我們沒有合法權限以現有資金支付SNAP。而現在有2個法院對我們的看法，作出相互矛盾的判決。」

川普補充：「我絕不希望美國人民，因為激進民主黨人拒絕重啟政府而挨餓。因此，我已指示我們的律師盡快向法院請求釐清，如何在法律允許下繼續資助SNAP。」自該計畫設立以來，SNAP從未像此次川普政府所威脅的那樣面臨全面中止。

2起訴訟的原告均指出，川普政府似乎試圖利用糧食援助作為對民主黨的政治施壓手段。他們也提到，在政府關門前，美國農業部（US Department of Agriculture，USDA）曾承諾，若國會未能通過預算案，將動用緊急基金維持補助發放。

但到了10月26日，川普政府突然轉變立場，在USDA官網上發布訊息稱：「結論是資金已經枯竭。目前，11月1日起將不再發放任何補助。」然而，根據資料，USDA至少仍持有52.5億美元的應急基金，這些資金是由國會預先撥款，用於「在必要時維持計畫運作。」

過去的政府關門雖曾導致部分政府服務延宕，但川普政府明確表示將利用此次機會，削減被其視為「不必要」的聯邦雇員與計畫。

目前政府關門已進入第31天，民主黨與共和黨在預算法案上依舊僵持不下。民主黨希望新法案能涵蓋醫療保健議題，但共和黨拒絕在通過臨時撥款決議前就此談判。

儘管2項法院裁決明確指出政府有義務繼續資助糧食援助，但川普內閣高層仍堅持反對。農業部長羅林斯（Brooke Rollins）表示：「依照法律，只有在主要資金來源運作的情況下，應急基金才能被動用。」

民主黨人則對此表達譴責，並歡迎法院的裁定。參議員克羅布查（Amy Klobuchar）批評：「川普政府明知有法律義務繼續發放糧食援助，卻選擇讓需要幫助的美國人陷入飢餓。」

