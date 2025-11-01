　
國際

美政府關門滿月！2法官打臉川普　命令續發食物券補助

田納西州納許維爾（Nashville）的1家雜貨店裡，有顧客正在購買調味品，這些調味品由SNAP計畫提供。（圖／達志／美聯社）
▲田納西州納許維爾（Nashville）的1家雜貨店裡，有顧客正在購買調味品，這些調味品由SNAP計畫提供。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國2名聯邦法官相繼裁定，川普（Donald Trump）政府不得暫停對低收入民眾的糧食援助，這意味著在政府關門滿1個月之際，聯邦政府仍必須動用應急基金（contingency funds）來維持民生計畫的運作。

據《半島電視台》報導，這2項裁決於美東時間10月31日當天的數分鐘內先後公布，焦點皆圍繞「美國補充營養協助計畫」（Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP，簡稱食物券計劃）。目前全美約有4200萬人、也就是每8位美國人中就有1人仰賴這項計畫獲得糧食補助，而原定的資助即將於週六起中斷。

川普政府主張，由於國會自9月以來未能通過預算案，聯邦政府無法繼續為該計畫提供資金，也無權動用應急基金彌補缺口。然而，2位法官在31日的裁定中一致推翻了該說法。

第1項裁定由位於波士頓的麻薩諸塞州地區法院法官塔爾瓦尼（Indira Talwani）作出。她命令川普政府必須在11月3日前提交計畫，說明如何至少部分維持SNAP的運作。她指出，全面中止該計畫的行為是「違法的」，並明確表示政府可以依法動用應急基金，如同以往的先例。

塔爾瓦尼在判決書中寫道：「被告（指川普政府）之所以暫停SNAP發放，是基於錯誤的結論，誤認為無法動用應急基金來維持補助支付。本法院現已釐清，被告有義務依需要動用這些資金，以確保SNAP的持續實施。」

該案是由25個民主黨領導的州與華盛頓哥倫比亞特區（District of Columbia）共同提出的，他們主張聯邦政府並無權完全停止糧食援助。

第2項裁定來自羅德島地區法院法官麥康奈爾二世（John J. McConnell Jr.），該案由多個城市、非營利組織以及1個勞工團體提起，質疑川普政府暫停發放SNAP補助的決定。

麥康奈爾二世在線上聽證會上指出：「毫無疑問，雖然這還沒造成不可彌補的損害，但已在散播恐懼與焦慮，許多家庭擔憂他們是否還能獲得購買食物的資金。」他同樣要求政府繼續透過應急基金發放糧食補助，並要求川普政府於11月3日前報告執行進度。

在2項裁決發布後數小時，川普在他的社群平台「Truth Social」上發文回應，重申聯邦政府的立場，認為動用應急基金屬非法行為，「政府律師認為，我們沒有合法權限以現有資金支付SNAP。而現在有2個法院對我們的看法，作出相互矛盾的判決。」

川普補充：「我絕不希望美國人民，因為激進民主黨人拒絕重啟政府而挨餓。因此，我已指示我們的律師盡快向法院請求釐清，如何在法律允許下繼續資助SNAP。」自該計畫設立以來，SNAP從未像此次川普政府所威脅的那樣面臨全面中止。

2起訴訟的原告均指出，川普政府似乎試圖利用糧食援助作為對民主黨的政治施壓手段。他們也提到，在政府關門前，美國農業部（US Department of Agriculture，USDA）曾承諾，若國會未能通過預算案，將動用緊急基金維持補助發放。

但到了10月26日，川普政府突然轉變立場，在USDA官網上發布訊息稱：「結論是資金已經枯竭。目前，11月1日起將不再發放任何補助。」然而，根據資料，USDA至少仍持有52.5億美元的應急基金，這些資金是由國會預先撥款，用於「在必要時維持計畫運作。」

過去的政府關門雖曾導致部分政府服務延宕，但川普政府明確表示將利用此次機會，削減被其視為「不必要」的聯邦雇員與計畫。

目前政府關門已進入第31天，民主黨與共和黨在預算法案上依舊僵持不下。民主黨希望新法案能涵蓋醫療保健議題，但共和黨拒絕在通過臨時撥款決議前就此談判。

儘管2項法院裁決明確指出政府有義務繼續資助糧食援助，但川普內閣高層仍堅持反對。農業部長羅林斯（Brooke Rollins）表示：「依照法律，只有在主要資金來源運作的情況下，應急基金才能被動用。」

民主黨人則對此表達譴責，並歡迎法院的裁定。參議員克羅布查（Amy Klobuchar）批評：「川普政府明知有法律義務繼續發放糧食援助，卻選擇讓需要幫助的美國人陷入飢餓。」

10/30 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／高雄大樓驚傳墜樓！男子陳屍友人住家中庭
快訊／兒子瘋狂砍媽媽！她中58刀慘死
國民黨下週甲動審停砍公務人員年金法案　他喊：決戰時刻到了！
粿粿「痛揭2大離婚主因」懶人包曝光！網心疼卻不挺

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

美國總統川普明確宣布，美加兩國將不會重新展開貿易談判。加拿大安大略省政府日前一支政治廣告引用已故美國總統雷根的談話片段，批評美國關稅政策。此舉引發川普不滿，他直言，雖然加拿大總理卡尼（Mark Carney）已就此向他道歉，但川普仍堅持不會重啟雙邊貿易談判。

