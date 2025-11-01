新北前瞻停車場進度全國之冠　侯友宜：核定27案已完成19案

▲新北市長侯友宜今天視察板橋區信義國小地下停車場工程。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（1日）表示，新北市積極規劃停車空間，經爭取前瞻停車場計畫共核定27案，總經費需求168.28億元，其中中央補助49.7億元，新北市自籌118.58億元；6年多來已完成新莊捷運幸福站停車場等19案，目前施工中包括板橋區信義國小地下停車場等7案，規劃設計中則有三峽長福停車場，前瞻停車場的完成數量和進度均為全國之冠。

侯友宜今天視察板橋區信義國小地下停車場工程時指出，該停車場工程主要為紓解周邊停車空間不足，提升校園及社區交通環境，並保障師生及行人安全；信義國小地下停車場總經費6.9億元，規劃地上1層、地下3層，除提供259格小型車停車位，也同步翻新籃球場及躲避球場，讓學童有更好的活動空間；目前工程進度逾60%，微幅超前，預計2026年8月前完工。

▲板橋區信義國小地下停車場工程進度逾60%，微幅超前。

交通局長鍾鳴時表示，信義國小地下停車場工程以「人本交通」為核心，整合停車場車道與校門口出入口，並加寬校外人行道和通學路徑，確保師生及行人安全；工程自2023年10月動工以來，市府嚴格督導施工團隊，導入智慧科技工地管理，公開施工資訊，讓全民監工，以降低施工期間對校園和周邊居民的影響。

交通局指出，自市長上任以來，新北市已新建117處停車場，提供1萬2,963個汽車停車位及9,296個機車停車位，大幅紓解民眾停車需求；前瞻補助的27案停車場僅是新北市停車場建設的一部分，目前整體進度達67.86%，居全國前列。市府將持續以最高標準，嚴格監督工程品質與進度，如期如質提供市民安全、便利、舒適的停車環境與服務。

▲侯友宜聽取板橋區信義國小地下停車場工程簡報。