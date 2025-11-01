粿粿道歉片「這段是最大亮點」他都動容　律師推測：大量女性倒向她

▲粿粿17分鐘道歉片。（圖／翻攝自IG／meigo.c ）

記者周亭瑋／綜合報導

粿粿今（1）日在IG發布道歉影片，表示兩人婚姻早有裂縫，育兒、金錢觀有極大差異；同時，她也坦言，不應在這時候與王子有逾矩行為。影片再掀論戰，律師王至德發文解析影片，更直呼「這個影片之後，預期會有大量的女性網友倒向粿粿。」

王至德指出，從粿粿的影片可看出兩人矛盾已久，金錢與教養觀差異才是導火線，出軌並非唯一原因。影片中提到，婚後女方負擔家用6至8成，甚至借錢給范姜投資，房子登記在她名下也是兩人共識；但范姜屢屢提離婚，卻又在情緒間擺盪，既捨不得又要面子，「他可能在收入與名氣落差中感到自卑，才會對金錢、面子格外在意。」

針對粿粿承認與王子「逾矩」一事，王至德表示，范姜要求她「發誓」的情節，顯示出他想藉此羞辱對方；而偷看她iPad並截圖，也可能觸犯妨害祕密罪，「不少侵害配偶權案件最後都變成互告。」

另外，他也評價這支道歉影片的布局高明，「粿粿表面在懺悔，實際上卻成功塑造出自己是被壓抑的妻子與母親。她不爭辯、不反擊，反而將重心放在小孩與教養價值上，那段對孩子道歉的鏡頭非常真誠，連我都被打動。」他預測，這支影片可能讓輿論風向轉變，「預期會有大量的女性網友倒向粿粿。」

最後，他提醒，離婚時的財產分配，正確名稱是「剩餘財產分配請求權」，並非婚後財產各半；若范姜確實偷看並拍攝iPad內容，恐構成妨害祕密或入侵電腦罪；同時，他也呼籲，「不要為了小孩勉強維持婚姻，更不要把孩子當籌碼，這是家事法官最不願看到的。」