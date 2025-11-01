粿粿心寒「離婚都在談錢」　律師揭殘酷現實：歡迎來到大人的世界

▲粿粿淚吐離婚原因。（圖／翻攝自IG）



記者施怡妏／綜合報導

粿粿發布17分鐘長片，透露1600萬離婚費用的細節，感嘆婚姻走到最後，談離婚的過程中都是圍繞著錢，而不是優先討論孩子的未來安排與照顧。對此，林智群律師表示，「感情沒了，不談錢，要談什麼？」

粿粿在影片中透露談離婚的過程，徵信社老闆替范姜家做發言，她表明想爭取孩子的撫養權，而老公同意了，因此給了一個「打折方案」，原本1600萬改拿1200萬，至於400萬就成為孩子3歲到成年的生活費、教育費，范姜彥豐未來不會再付小孩的任何錢。

粿粿哽咽坦言，怎麼婚姻走到最後、談離婚的過程中都是圍繞著錢，而不是優先討論孩子的未來安排與照顧，「你說我不照顧小孩，我不知道你怎麼會說出這種話？」

林智群律師在臉書發文，「感情沒了，不談錢，要談什麼？離婚過程裡面，最常談的，除了小孩，就是錢！歡迎來到大人的世界。」

網友紛紛表示，「不跟妳談錢，不然談王子嗎」、「已經沒有愛了，當然剩錢」、「不然也是可以談談她跟小王在床上用了哪些招式，但怕她不好意思談」、「都要離婚了，老婆被朋友那個了，家庭沒了，不談錢，要彈鋼琴嗎」、「要離婚了當然談錢，不然談客兄嗎？」