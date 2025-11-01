粿粿邀老公一起出席金鐘！范姜彥豐嫌「丟臉、無聊」：妳求我啊

▲粿粿發影片回應。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）



記者施怡妏／綜合報導

粿粿1日拍片還原婚變原因，聲淚俱下坦承和范姜彥豐結婚後發生諸多爭執，她一度試著挽回仍失敗，最後才提出離婚。粿粿提到，之前入圍金鐘獎，邀請范姜彥豐一起參加，卻被以「很無聊、沒面子」為由拒，最後苦苦哀求，對方才答應出席，但當天范姜彥豐不僅晚到早退，連祝福都沒給。

粿粿在影片中提到，去年入圍金鐘獎，開心邀請老公一起出席，但范姜彥豐卻說很無聊，坐在台下會顯得自己很丟臉、沒有面子，「你說那你求我啊，求我，你就去。我求你了，你也真的去了，但是你晚到，然後也提早離開，那天連祝福都沒有」，讓她很心寒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在金鐘獎事件之後，粿粿鮮少分享生活和工作上的喜悅與成就，怕范姜彥豐感到不開心和不舒服，「不知道為什麼我們很常因為各種瑣碎小事要從晚上爭執到白天，那些小事情甚至小到只是人家說『要不要去粿粿家』，那你會跟我說為什麼他們不是說范姜家，我的名字是不是在你的名字前面都可以變成你不滿意的原因，然後我們就吵架到早上。」

不僅如此，在照護家庭的方式和觀念，粿粿和范姜彥豐有很大的不同，今年母親節兩人大吵一架，粿粿坦言，「我真的覺得好累了，長期以來累積的這些情緒，然後好多問題為什麼總是解決不了，這樣的生活真的很受不了，就覺得沒辦法繼續下去」，因此才會決定提出要分開，只是她沒想到已提過多次離婚的范姜彥豐不願意。

▼粿粿去年以《山裡來了熊孩子》入圍益智及實境節目主持人獎。（圖／翻攝自粿粿IG）

