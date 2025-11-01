粿粿「痛揭2大離婚主因」懶人包曝光！網心疼卻不挺：死路一條

▲粿粿透露，她忍到今年才第一次開口提離婚 。（圖／翻攝IG）



網搜小組／劉維榛報導

粿粿在IG發布道歉影片，兩人婚姻早有裂縫，育兒、金錢觀有極大差異，談離婚並非有第三者，同時她也坦言，不應該在這時候與王子有逾矩行為。對此，有網友整理出17分鐘懶人包，結論是「女方未離婚就出軌，死路一條」，其他網友也嘆道，「如果我是女方真的也會離婚，但外遇就先輸了」。

針對范姜彥豐痛訴婚內出軌王子，以及玩到不回家的指控，粿粿今（1日）在IG發布影片反擊，由於片段有17分鐘長，一名網友在Threads上整理出9點懶人包：

1. 談離婚時，范姜彥豐要求1600萬，撫養權歸粿粿，後改口1200萬留400萬讓她照顧小孩到成年，粿粿不滿怎麼都在談錢。

2. 3年來范姜彥豐多次主動提離婚，粿粿為了小孩、夫妻關係並沒有答應。

3. 粿粿並沒有不照顧小孩，家用和房子頭期款她出8成，房子登記她名下為兩人協商結果。

4. 共同收入都在工作室帳戶，粿粿沒有獨佔，范姜彥豐可隨時查帳。

5. 粿粿提議家庭收入分成三份，一份留給小孩未來使用，范姜彥豐提出孩子那份他要使用。

6. 小孩哭鬧很久，范姜卻拿抗噪耳機逃避照顧；金鐘獎不陪同她出席，因范姜覺得沒面子，即使出席後仍遲到早退，讓她心灰意冷。

7. 離婚導火線不是邱勝翊，是兩人金錢觀育兒觀不合，她要賺錢照顧家庭和孩子，婚姻早已走不下去。

8. 沒有和邱勝翊過夜，沒有住他家，但兩人的確有逾矩，有多次向范姜坦承錯誤並且道歉。

9. 最後要向小孩及身邊人道歉。

原PO也做出結論，經濟上女強男弱，雙方婚前也沒有明確認知和包容彼此的胸襟，尤其女方未離婚就出軌，根本死路一條，背叛家庭還要爭小孩撫養權，天大笑話。

文章曝光後，網友則持不同看法，「400萬養到成年，我覺得是不夠的...范姜真的好窮，軟飯男還想軟飯硬吃，女方出軌就是會輸得一敗塗地，哪怕男方缺點很多，但一出軌事情性質就會變，千不該萬不該最不應該先出軌」、「在家沒工作還要拿小孩收入真的大傻眼」、「總結：不要隨便亂結婚」、「小孩哭鬧那一段，老公拿抗噪耳機戴上，我真的要哭出來，當媽的不能看到這種」、「如果我是女方真的也會離婚，但外遇就先輸了」、「開始互相指控對方缺點，但唯一重點，婚內出軌應該是確定了，只差在三年來是什麼時候開始而已」。