　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

粿粿「痛揭2大離婚主因」懶人包曝光！網心疼卻不挺：死路一條

▲▼ 。（圖／翻攝IG）

▲粿粿透露，她忍到今年才第一次開口提離婚 。（圖／翻攝IG）

網搜小組／劉維榛報導

粿粿在IG發布道歉影片，兩人婚姻早有裂縫，育兒、金錢觀有極大差異，談離婚並非有第三者，同時她也坦言，不應該在這時候與王子有逾矩行為。對此，有網友整理出17分鐘懶人包，結論是「女方未離婚就出軌，死路一條」，其他網友也嘆道，「如果我是女方真的也會離婚，但外遇就先輸了」。

針對范姜彥豐痛訴婚內出軌王子，以及玩到不回家的指控，粿粿今（1日）在IG發布影片反擊，由於片段有17分鐘長，一名網友在Threads上整理出9點懶人包：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1. 談離婚時，范姜彥豐要求1600萬，撫養權歸粿粿，後改口1200萬留400萬讓她照顧小孩到成年，粿粿不滿怎麼都在談錢。

2. 3年來范姜彥豐多次主動提離婚，粿粿為了小孩、夫妻關係並沒有答應。

3. 粿粿並沒有不照顧小孩，家用和房子頭期款她出8成，房子登記她名下為兩人協商結果。

4. 共同收入都在工作室帳戶，粿粿沒有獨佔，范姜彥豐可隨時查帳。

5. 粿粿提議家庭收入分成三份，一份留給小孩未來使用，范姜彥豐提出孩子那份他要使用。

6. 小孩哭鬧很久，范姜卻拿抗噪耳機逃避照顧；金鐘獎不陪同她出席，因范姜覺得沒面子，即使出席後仍遲到早退，讓她心灰意冷。

7. 離婚導火線不是邱勝翊，是兩人金錢觀育兒觀不合，她要賺錢照顧家庭和孩子，婚姻早已走不下去。

8. 沒有和邱勝翊過夜，沒有住他家，但兩人的確有逾矩，有多次向范姜坦承錯誤並且道歉。

9. 最後要向小孩及身邊人道歉。

原PO也做出結論，經濟上女強男弱，雙方婚前也沒有明確認知和包容彼此的胸襟，尤其女方未離婚就出軌，根本死路一條，背叛家庭還要爭小孩撫養權，天大笑話。

文章曝光後，網友則持不同看法，「400萬養到成年，我覺得是不夠的...范姜真的好窮，軟飯男還想軟飯硬吃，女方出軌就是會輸得一敗塗地，哪怕男方缺點很多，但一出軌事情性質就會變，千不該萬不該最不應該先出軌」、「在家沒工作還要拿小孩收入真的大傻眼」、「總結：不要隨便亂結婚」、「小孩哭鬧那一段，老公拿抗噪耳機戴上，我真的要哭出來，當媽的不能看到這種」、「如果我是女方真的也會離婚，但外遇就先輸了」、「開始互相指控對方缺點，但唯一重點，婚內出軌應該是確定了，只差在三年來是什麼時候開始而已」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 2 9314 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄大樓驚傳墜樓！男子陳屍友人住家中庭
快訊／兒子瘋狂砍媽媽！她中58刀慘死
國民黨下週甲動審停砍公務人員年金法案　他喊：決戰時刻到了！
粿粿「痛揭2大離婚主因」懶人包曝光！網心疼卻不挺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

普發1萬還沒到手就被「徵收」！　一票網友嘆早被爸媽分光

5天5千元！高雄國小畢旅爽玩「京阪＋環球影城」　學生嗨翻

粿粿「痛揭2大離婚主因」懶人包曝光！網心疼卻不挺：死路一條

挺產業措施再+1　盧秀燕加碼飼料差額補助「每頭100元」

非洲豬瘟風波三聯單不一致「3隻變5頭」　台中市府：已送檢調

粿粿心寒「離婚都在談錢」　律師揭殘酷現實：歡迎來到大人的世界

基隆市府救攤商「減1個月租金」　生鮮豬肉攤最高補助4萬

王子曾任品牌大使　與粿粿同台！華歌爾急切割「後續無合作計畫」

粿粿邀老公一起出席金鐘！范姜彥豐嫌「丟臉、無聊」：妳求我啊

1600萬離婚「徵信社老闆給打折方案」　粿粿曝內幕：怎都圍繞著錢

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

張棋惠帶9歲愛女「騎車輕旅行」　KID發豪語「裝滿就帶走」她滿載而歸XD

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

美牛稱霸台灣市場！「2025奔犇匯」盛大表揚鼎鑽合作夥伴

三巨頭「炸雞高峰會」！　黃仁勳睽違15年訪韓 開心舉杯致意

【譚兵讀武EP277】「奪控薛家島」掩護青島10萬人大撤退　孫振仙墊底登船卻遭軍法究責

普發1萬還沒到手就被「徵收」！　一票網友嘆早被爸媽分光

5天5千元！高雄國小畢旅爽玩「京阪＋環球影城」　學生嗨翻

粿粿「痛揭2大離婚主因」懶人包曝光！網心疼卻不挺：死路一條

挺產業措施再+1　盧秀燕加碼飼料差額補助「每頭100元」

非洲豬瘟風波三聯單不一致「3隻變5頭」　台中市府：已送檢調

粿粿心寒「離婚都在談錢」　律師揭殘酷現實：歡迎來到大人的世界

基隆市府救攤商「減1個月租金」　生鮮豬肉攤最高補助4萬

王子曾任品牌大使　與粿粿同台！華歌爾急切割「後續無合作計畫」

粿粿邀老公一起出席金鐘！范姜彥豐嫌「丟臉、無聊」：妳求我啊

1600萬離婚「徵信社老闆給打折方案」　粿粿曝內幕：怎都圍繞著錢

萬聖節「被抓走」　黃國昌高喊救命：一起擊倒綠色外星人拯救我

「天母搞什麼鬼」園遊會直擊！　石油大亨、蟑螂家族出沒超吸睛

普發1萬還沒到手就被「徵收」！　一票網友嘆早被爸媽分光

高爾宣娶大9歲芮德...首曝戀愛內幕　一年生2胎她嗨喊：天生適合當媽媽

酒駕撞死女童還拖行　自首後又翻供！小貨車駕駛二審判更重

趙炳圭起訴霸凌爆料者敗訴！　法院：證據不足以證明貼文是假的

快訊／高雄大樓驚傳墜樓！男子陳屍友人住家中庭　死因待查　

印度15歲少年「緊貼鐵軌自拍」！下秒被火車撞死　奪命瞬間曝

吳音寧將接台肥董座　黃國昌斥：賴政府赤裸裸酬庸

寫《天堂》外卦封神！天才工程師搞詐收押　盼交保照顧病母被打臉

【下一站田中】台南警趕處理車禍　180度左轉栽進田裡

生活熱門新聞

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

范姜彥豐前女友限動：人品就是最好的風水

「一票男友都回蛤？」萬人涼掉：粿粿王子市場超小

81歲馮淬帆5天前許紹雄　悼念文一句話成真

救災爆私募款！「機具女神」宣布撤出光復

日本人來台旅遊「曬滿地戰利品」　網笑：夠台

謝侑芯猝逝遭疑「嗑藥當伴遊」！經紀人反擊

快訊／港星「牛頭帆」馮淬帆辭世　享壽81歲

全台2地週末「下探17度」！熱帶擾動恐成颱

沒有第三者！粿粿爆老公1句話「能從白天爭執到晚上」

粿粿被爆出軌「第一時間反應」露餡！

爆畫作抄襲　「德州媽媽」：自己畫完掛家裡也被找碴

特斯拉國道墜橋「車斷兩截起火」　運安會調查：時速飆破200

81歲馮淬帆辭世　久居台灣原因曝光

更多熱門

相關新聞

粿粿17分鐘完整懺悔全文！　范姜在家沒工作「卻抽成酬勞」

粿粿17分鐘完整懺悔全文！　范姜在家沒工作「卻抽成酬勞」

粿粿1日拍片還原和范姜彥豐婚變經過，長達17分鐘的影片講到一度哽咽落淚，透露3年來生活中累積了大大小小的磨擦，讓她逐漸乏力，兩人也開始無法好好進行溝通，到最後走上離婚一途，也道歉自己在婚姻關係還存續的狀況下，和王子發生踰矩行為，以下是影片全文逐字稿。

粿粿心寒「離婚都在談錢」　律師揭殘酷現實

粿粿心寒「離婚都在談錢」　律師揭殘酷現實

范姜彥豐婚後冷淡「多次提離婚」！粿粿認想過忍耐

范姜彥豐婚後冷淡「多次提離婚」！粿粿認想過忍耐

王子曾任品牌大使！華歌爾急切割「後續無合作計畫」

王子曾任品牌大使！華歌爾急切割「後續無合作計畫」

粿粿邀一起出席金鐘　范姜彥豐嫌丟臉「那妳求我啊！」

粿粿邀一起出席金鐘　范姜彥豐嫌丟臉「那妳求我啊！」

關鍵字：

粿粿離婚王子婚變范姜彥豐懶人包

讀者迴響

熱門新聞

快訊／粿粿17分長片：我不會迴避做錯的事

粿粿淚揭離婚5導火線！扛8成家用「生產費也自己付」

粿粿3點駁斥范姜彥豐指控！財產「完全透明清楚」

粿粿iPad被看到！「發了不該發的誓」

粿粿哭認：和王子有踰矩行為！遭范姜彥豐折磨崩潰

粿粿澄清「離婚主因非外力介入」

台肥震撼彈！　吳音寧接任董事長

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

范姜彥豐前女友限動：人品就是最好的風水

道奇逼出G7殊死戰

范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」

3寶媽激戰兒子體育老師　姦情曝光他哭窮被抓包

清消失敗！豬農家三度採陽　大門、車子皆陽性

「一票男友都回蛤？」萬人涼掉：粿粿王子市場超小

81歲馮淬帆5天前許紹雄　悼念文一句話成真

更多

最夯影音

更多
偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割
劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面