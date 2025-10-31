國軍鏟屎畫面曝！豬瘟場驚見10cm厚「糞地板」　化學兵進場清消

▲非洲豬瘟案例場環境髒亂，一度被認爲是地面的部分，經確認其實是長年累積的淤泥與豬隻糞便「結成硬塊」，最厚部分達10公分，軍方連續兩天投入大量人力進場清潔。（圖／十軍團提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市梧棲區爆非洲豬瘟疫情，案例場經二次採檢仍有2處陽性，中央及台中市政府計劃調派相關人員入場消毒，但由於現場環境髒亂，一度被認爲是地面的部分，經確認其實是長年累積的淤泥與豬隻糞便「結成硬塊」，最厚部分達10公分，軍方連同昨天至今日（31日）出動145人次投入清潔環境任務，將雜物、穢物徹底清除，預計下午4時完成，屆時將有35名化學兵進場清消。

台中市副市長鄭照新今天在前進應變所表示，由於案場第二次採檢仍呈陽性，必須再次進行徹底清潔與雜物移除，後續消毒才能有效。現場雜物不僅數量龐大，清理難度也高，例如部分地面實為長年沉積的污水與豬隻糞便結合成硬塊，須以刮除方式處理，所需人力甚多。

鄭照新說，為此，中央地方聯合清消小組向國軍申請支援，特別感謝陸軍十軍團、陸軍五八砲指部等所有國軍弟兄；此外，為防範小動物進出案場，建設局已現場會勘並架設圍網，加強封鎖線周邊防護。

▲鄭照新說，現場雜物不僅數量龐大，清理難度也高，例如部分地面實為長年沉積的污水與豬隻糞便結合成硬塊，須以刮除方式處理，所需人力甚多。（圖／十軍團提供）

陸軍十軍團表示，軍方配合投入支援任務，迅速派遣58砲指部及36化學兵群官兵，協助地方政府實施案例場環境清理作業；官兵在落實遵守防護規範下，針對場內廢棄物及受污染區域進行環境清整作業，以確保環境衛生安全，防止疫情持續擴散。

十軍團表示，為杜絕疫情擴散，除58砲指部針對場內雜物實施清除整理，36化學兵群同步負責對進出現場的車輛與人員實施嚴密消毒，降低擴散風險；待清理任務完成後，化學兵群迅速針對案例場及周邊道路區域，執行全面徹底環境消毒作業，以確保防疫鏈完整。

▲化學兵今天上午進行案例場周邊消毒，預計下午4時進場清消。（圖／十軍團提供）