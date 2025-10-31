台中男折斷9支國旗！還當標槍亂射　詭辯「要揮旗」這下慘了

▲台中一名張男折斷國旗、燒車四處亂，近日遭判刑。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名張男去年國慶日前夕，在北區連續折斷9支國旗，還被查出他在這段期間持打火機亂燒民眾機車，檢方調查認定他意圖侮辱中華民國，張男強辯是愛國，想揮舞國旗，仍被依侮辱國旗國徽、毀損公務、公共危險等罪起訴，全案近日判決出爐。

檢警調查，張男（29歲）去年10月1日凌晨3時許，看見有民宅前停放的機車，竟持打火機點燃該車車牌燈，導致電線被燒斷；10月3日一早，張男又跑到北區中清路一處天橋上，將台中市府設置的9面國旗折斷，甚至把旗杆折斷，意圖侮辱中華民國，公然損毀中華民國國旗犯意。

▲▼張男當時在北區天橋上，把上頭國旗折斷往下丟。（圖／記者許權毅翻攝）



張男辯稱，並沒有燒機車，只有點菸，是菸不小心掉在地上，嘗試熄滅。但檢警調閱監視器，發現張男蹲地在機車旁，沒多久就冒出火光，事發後還在旁觀看、並未動手滅火，辯詞並無可採。

張男還稱，沒有侮辱中華民國犯意，反而很愛國，只是想把國旗拿下來揮舞。但是，張男被拍下把國旗折斷後，還往路邊投擲，甚至有民眾阻止，張男也不理會。

中院認為，張男所犯為以公共危險放火罪論處，毀損國旗犯行，以刑責較重的毀損公物處斷。審酌張男惡性非輕，審理時坦承犯行，放火罪處1年1月、毀損公物3月，後者可易科罰金，可上訴。