假日也能就診看醫生！桃園4處UCC輕急症中心11/2上線

▲桃園市衛生局指出，11月2日起將開辦假日輕急症中心，桃園市設置4處據點，包括大園敏盛醫院等四家醫院，提供民眾假日可即時獲得適切醫療照護新選擇。（圖／翻攝自Google Map ）

記者沈繼昌／桃園報導

為解決民眾假日就醫問題，並有效分流輕症病患，桃園市衛生局配合衛福部政策，將自11月2日起開辦假日輕急症中心（Urgent Care Center, UCC），桃園市共設置4處據點，包括龜山區大明醫院、龍潭區敏盛醫院、大園區敏盛醫院及中壢區中美醫院，提供民眾於假日獲得適切醫療照護的新選擇。

衛生局指出，假日輕急症中心UCC服務時間為每週日及國定假日早上8時至晚間24時，採兩班制運作，針對成人及兒童之感冒發燒、呼吸道症狀、腸胃不適、輕微外傷、肌肉骨骼痠痛等症狀提供專業診療，避免民眾因假日無診所服務而前往大型醫院掛急診，造成醫院急診壅塞，讓林口長庚醫院、衛福部桃園醫院與國軍桃園總醫院等醫院急診資源可以救治更多病危傷患。

衛生局強調，目前台灣面臨人口老化、病床資源緊繃及醫療人力不足等挑戰，假日僅約兩成西醫診所開診，導致大量輕症病患湧入急診。UCC的設立正是為了改善醫療分流，讓急診資源能專注照顧真正需要緊急處置的重症患者，提升整體醫療效率。桃園市衛生局將持續觀察UCC執行成效，滾動式調整服務內容與據點設置，期盼提供市民更安全、便利就醫環境。