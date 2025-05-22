桃園衛生局抽驗149件端午應景食品　脆筍片含二氧化硫被下架

▲桃園市衛生局在端午節前針對轄區攤商、賣場及粽子製造業等場所進行抽驗。（圖／桃市府衛生局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對端午節即將到來，桃園市衛生局針對粽子等應景食品與食材，稽查人員最近在轄區粽子攤商、超市、賣場、餐飲業及粽子製造業等場所進行抽驗，包括各類粽子、鹹蛋黃、乾香菇、菜脯、蝦米、肉類製品與調味醬等共計149件產品。抽驗結果，其中1件脆筍片不符規定，其餘皆合格，已要求業者下架退貨同批產品，另移請來源所轄衛生局後續處辦。詳細抽驗結果公布於衛生局網站及桃食安心資訊平台：(http://food-safety.tycg.gov.tw/)「新聞稿」區供民眾參考。

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▲桃園市衛生局在端午節前針對轄區賣場與粽子製造業場所進行應景肉品抽驗。（圖／桃市府衛生局提供）

桃園市衛生局表示，這次抽驗肉類產品52件檢驗乙型受體素（含萊克多巴胺），包括因應今年3批澳洲輸台豬肉驗出萊克多巴胺事件，桃園市政府立即啟動聯合稽查，加強查核校園午餐自設廚房、團膳工廠、肉品分切廠及賣場，經查產地標示皆符合規定，同時抽驗12件豬肉其產地含台灣、美國與加拿大，檢驗結果皆未檢出。

▲桃園市衛生局在端午節前針對轄區賣場與食品製造場所進行抽驗。（圖／桃市府衛生局提供）

此外，抽驗包括粽子、粽葉及包粽餡料如蝦米、鹹蛋黃、乾香菇等，檢驗食品中微生物、蘇丹色素、防腐劑、二氧化硫、過氧化氫、甲醛、環氧乙烷及甜味劑等項目，其中1件脆筍片檢出含有二氧化硫不符規定，已依違反食品安全衛生管理法第18條規定，可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

▲桃園市衛生局在端午節前針對轄區超市、賣場進行等相關食品抽驗。（圖／桃市府衛生局提供）

衛生局呼籲，食品製造業者在選用豬肉等原料時，應優先採購來源清楚、合法合格產品，以確保可追溯性，並對製售食品如實標示產地。此外，衛生局提醒，民眾選購粽子與相關肉品時，建議注意產品標示與來源資訊，選擇信譽良好之商家，以確保自身與家人飲食安全。使用乾粽葉前務必澈底清洗，以降低農藥、二氧化硫、過氧化氫等物質進入食品風險。如有因消費問題或任何爭議，可撥打：0800-285000或「1950」消費者服務專線，或向衛生局或桃市消費者服務中心提出申訴。