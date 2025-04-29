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男嬰出生3天慘成「檳榔攤人球」　領完補助落跑！狠母躲9個月

▲桃園市游姓女子去年產下男嬰後，因無力扶養送至新竹某處檳榔攤，由友人幫忙照顧，但游姓生母迄今9個月避不見面，桃園市社會局今天出面回應了。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市游姓女子去年產下男嬰後，因無力扶養送至新竹某處檳榔攤，由友人幫忙照顧，但游姓生母迄今9個月避不見面，桃園市社會局今天出面回應了。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市游姓女子去年產下男嬰後，因無力扶養送至新竹縣某處檳榔攤，由友人幫忙照顧，友人原以為代為照顧幾天而已，未料游女迄今已9個月仍避不見面，友人甚至必須幫忙墊付奶粉與尿布錢大喊吃不消；桃園市政府社會局今（29日）回應，社會局沒有相關通報紀錄，經查已由新竹縣社福中心開案服務中，男嬰生母已出面向社會處申請安置，若欲返回桃園生活，後續照顧計畫則以生母實際居所地縣市政府持續處理，倘生母返回桃園生活，社會局將以兒童最佳利益為考量，協助生母提供兒童妥善照顧。

據指出，設籍桃園市游姓女子去年7、8月產下一名男嬰，男嬰出生三天後，生母領完補助，將男嬰送至新竹縣某處檳榔攤交給友人代為照顧，友人們原以為只要代為照顧幾天，但迄今男嬰住在檳榔攤已逾9個月，游姓生母始終避不見面，友人們不但要輪流照顧男嬰，還要代墊奶粉與尿布錢，同時還須兼顧檳榔攤生意大喊吃不消，透過民代向新竹縣市府社會處陳情，但新竹縣市政府疑似互踢皮球，甚至指男嬰生母設籍於桃園市。

桃園市政府社會局今天下午出面回應，依據衛福部「直轄市、縣(市)政府辦理脆弱家庭個案跨轄處理原則」，以父母或主要照顧者住居所地直轄市、縣(市)政府為主管機關，本案依規定由新竹縣政府社會處提供服務。社會局指出，目前未有相關通報及服務紀錄，昨日接獲媒體詢問後，已積極與新竹縣政府社會處連繫，經查該局社福中心已開案服務中，生母已出面向該處申請安置，後續由該處與生母及照顧者討論及評估兒童照顧計畫，以維持兒童照顧權益。

此外，有關生母與男嬰設籍桃市，社會局依據「直轄市、縣(市)政府辦理脆弱家庭個案跨轄處理原則」規定，兒少如進行安置，所需相關費用由本局負擔，後續照顧計畫則以生母實際居所地縣市政府續處，社會局將持續與新竹縣政府社會處確認服務狀況，若生母返回桃園生活，本局將以兒童最佳利益考量，協助生母提供兒童妥善照顧。

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