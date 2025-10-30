　
社會 社會焦點 保障人權

桃園分署拍賣11/11登場　43萬泰達幣、商辦、土地歡迎競標

▲執行署桃園分署預計11/11舉行公開拍賣不法所得，其中位於桃園區三民路上商辦大樓13樓建物外觀。（圖／桃園分署提供）

▲執行署桃園分署預計11/11舉行公開拍賣不法所得，其中位於桃園區三民路上商辦大樓13樓建物外觀。（圖／桃園分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

法務部執行署桃園分署受桃園地檢署囑託涉犯洗錢防制法、銀行法扣押案件建物與虛擬貨幣泰達幣等，其中拍賣不動產包括桃園區、中壢區商辦、建物、住宅與土地等，將於11月11日由桃園分署舉辦公開拍賣。其中虛擬貨幣泰達必多達43萬7000餘顆，市值逾1400萬，籲請有興趣投資者與買家共襄盛舉，為實現社會公平正義盡份心力。

桃園分署表示，這次拍賣最受矚目的拍賣物件非泰達幣莫屬，共拍賣多達43萬7,283.716304顆，數量可謂歷次受囑託變價之最多，為確保拍賣過程符合法律規範且有效防範洗錢風險，應買人需填寫「承諾書」並繳交證件，拍定後需填寫「得標人基本資料暨帳戶資訊表」及備妥電子錢包帳戶等資料交桃園地檢署確認無誤後，始可移轉拍賣標的予拍定人；另外，泰達幣拍賣限以匯款方式支付價款，不得以現金或信用卡方式支付，並限以得標人名義於金融機構開立之帳戶匯款，嚴禁與他人合資或以他人帳戶支付價款，請應買人詳閱拍賣公告之相關規定。

▲執行署桃園分署預計11/11舉行公開拍賣不法所得，其中位於中壢區自強一路「亞爵麗緻社區」1樓金店面外觀。（圖／桃園分署提供）

▲執行署桃園分署預計11/11舉行公開拍賣不法所得，其中位於中壢區自強一路「亞爵麗緻社區」1樓金店面外觀。（圖／桃園分署提供）

不動產部分最受矚目的標的為位於中壢區「亞爵麗緻社區」1樓金店面（桃園市中壢區自強一路48號），地理位置絕佳、交通便利，緊鄰國道交流道、周邊生活機能完善。另位於桃園區「永謙企業帝國大樓」13樓建物（桃園區三民路三段288號13樓），視野遼闊且採光充足，適合商辦、投資、自用皆宜，有興趣的投資人千萬不要錯過。

▲執行署桃園分署預計11/11舉行公開拍賣不法所得，其中將拍賣的福斯廂型車外觀。（圖／桃園分署提供）

▲執行署桃園分署預計11/11舉行公開拍賣不法所得，其中將拍賣的福斯廂型車外觀。（圖／桃園分署提供）

當日還有三輛好車拍售，其中2輛2019年出廠福斯汽車（黑色、1968c.c、柴油）；一輛2022年出廠的中華汽車（黑色、2378c.c），車況均屬良好，均附鑰匙，買到就能直接開回家。

桃園分署強調，本次拍賣會物件眾多，拍賣時間與相關規定各不相同，詳細拍賣資訊，請民眾務必詳閱桃園分署官方網站公布拍賣公告及相關訊息。桃園地檢署主任檢察官馬鴻驊將至拍賣會現場，向民眾進行「打詐」宣導，提高民眾「防詐、反詐」意識，以杜絕詐騙，形塑反詐崇廉的誠信社會。

