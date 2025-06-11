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縮短新冠疫苗接種間隔　桃園市衛生局設立假日接種站

▲桃園市衛生局今日起縮短新冠疫苗接種間隔。（資料照／桃市衛生局提供）

▲桃園市衛生局今日起縮短新冠疫苗接種間隔。（資料照／桃市衛生局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

因應國內新冠疫情有升溫趨勢，衛生福利部疾病管制署宣布自今（11）日起調整新冠疫苗JN.1第二劑接種間隔，將原本需間隔6個月（180天）規定，彈性縮短為「至少2個月（60天）」。桃園市衛生局指出，即日起至6月21日，連續二週週休假期，設有11場次「假日接種站」服務，推動「打疫苗保健康」社區接種行動，以方便市民於假日就近接種，籲請市民踴躍接種，共同築起社區免疫防線。

桃園市衛生局表示，因應新冠疫情升溫，依據衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）參照美國疾病管制與預防中心（CDC）建議，針對特殊防疫情境（如疫情升溫、國內外旅遊需求增加）所做之防疫強化措施。公費接種對象包括：出生滿6個月以上、尚未接種JN.1疫苗之民眾接種第1劑，另針對65歲以上長者、55至64歲原住民、以及6個月以上免疫不全或免疫功能低下者則可以接種第二劑，建議符合公費接種資格民眾儘速完成接種，以提升免疫保護力。

▲桃園市衛生局呼籲符合接種疫苗民眾踴躍接種，共同築起社區免疫防線。（資料照／桃市衛生局提供）

▲桃園市衛生局呼籲符合接種疫苗民眾踴躍接種，共同築起社區免疫防線。（資料照／桃市衛生局提供）

為擴大疫苗可近性並減輕醫療量能負擔，桃園市即日起至6月21日，連續二週週休假期，仍設有11場次「假日接種站」服務，推動「打疫苗保健康」社區接種行動，以方便市民於假日就近接種。衛生局鼓勵尚未接種或尚未完成第二劑接種之符合資格者，善加利用假日時段儘速完成接種，以共同築起社區免疫防線。

衛生局提醒，接種當日請攜帶健保卡、兒童健康手冊及相關公費資格證明文件。接種後建議多休息並補充水分，若出現持續發燒超過48小時或出現嚴重過敏反應，應立即就醫。市民朋友可利用「假日接種站」資源，齊心守護家人與社區健康。有關新冠疫苗開放接種時間、地點及藥局販售快篩試劑資訊等，可至桃園市政府衛生局官網「新冠防疫專區」(網址：https://reurl.cc/rEOxyN)查詢，或撥打防疫專線0800-033-355，亦可撥打1999市民服務熱線洽詢。

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