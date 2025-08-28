　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園抽驗303件中元節祭祀食品　木瓜驗出農藥殘留超標將開罰

▲桃市衛生局中元節前啟動祭祀食品專案稽查作業，針對民間超市、市場食品等進行稽查。（圖／桃市衛生局提供）

▲桃市衛生局中元節前啟動祭祀食品專案稽查作業，針對民間超市、市場食品等進行稽查。（圖／桃市衛生局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市衛生局在中元節前夕啟動祭祀食品專案稽查，總計偵查桃市轄區抽驗總計303件水果、素食、休閒零食（糕點、餅乾、糖果）、飲料、水產品與肉類製品，抽驗結果其中1件木瓜檢出農藥納乃得（Methomyl）0.06 ppm，其標準為不得檢出，衛生局已裁處開罰在案，衛生局後續將持續加強抽驗，以落實源頭風險管理。

▲桃市衛生局中元節前啟動祭祀食品專案稽查作業，針對超市、休閒食品、零食與飲料等進行稽查。（圖／桃市衛生局提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃市衛生局中元節前啟動祭祀食品專案稽查作業，針對超市、休閒食品、零食與飲料等進行稽查。（圖／桃市衛生局提供）

桃市衛生局表示，今年專案鎖定民眾祭祀常見品項，檢驗項目涵蓋包括乙型受體素類（含萊克多巴胺）、動物用藥、動物性成分、防腐劑、丙酸、輻射、磷酸鹽、硼酸及其鹽類、二氧化硫、重金屬、農藥殘留、著色劑等，全面把關市售產品安全。根據食品安全衛生管理法檢出殘留農藥量超過標準，將依違反第15條第1項第5款規定，可處新台幣6萬至2億元罰鍰。若檢出食品添加物超過標準，違反食安法第18條規定，可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；業者若無法提供進貨憑證致無法追蹤產品源頭，則依違反食安法第47條規定，可處新台幣3萬元罰鍰。完整抽驗結果已公布於衛生局官網及桃食安心資訊平台之新聞稿專區，供民眾查詢。

▲桃市衛生局中元節前啟動祭祀食品專案稽查作業，針對超市蔬果等進行稽查。（圖／桃市衛生局提供）

▲桃市衛生局中元節前啟動祭祀食品專案稽查作業，針對超市蔬果等進行稽查。（圖／桃市衛生局提供）

衛生局食品管理暨檢驗科科長薛惠文提醒，選購中元食品務必挑選標示完整、來源清楚、信譽良好的通路與品牌，避免購買色澤過於鮮豔或來源不明之產品。另外，新鮮蔬果食用前，建議以流動自來水沖洗2至3遍，水流可帶走溶解在水中的農藥殘留，沖洗乾淨後，切除不食用部分如果皮、根部或蒂頭，這樣可進一步減少殘留農藥。如有因消費問題或任何爭議，可撥打消費者服務專線：0800-285-000或「1950」洽詢，向衛生局或桃市消費者服務中心申訴。

 【更多新聞】

監獄管理員「拿漫畫扭傷」爽請公傷假1年半還調涼缺　北監解釋了

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉「被吊天車」虐殺5小時慘死

報廢食品藥物偽裝水肥偷排景美溪！大賺黑錢5千萬　桃檢起訴21人

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
薔薔心碎開除！Song超狂薪資外洩　工作內容曝光
鄭文燦被爆帶長髮女進房片　身分鑑定結果曝！
「媽媽餵5點說明」根本離題！他點出關鍵　1.2萬人讚爆
黃國昌送暖「柯總召最近很辛苦」　韓國瑜驚：哇！心中一股暖流
大爆2024侯友宜、郭台銘秘辛　黃健庭：那兩人早就先自己談過
獨／軍卡瞎撞瑞典坦克！他問「哪單位的」...秒被連長踢出群
超過200家品牌進駐！　新光三越小北門店搶先逛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

準衛福部長石崇良今向萬華人道歉　認破口說「失言」傷害居民

ETtoday獲社會光明面新聞獎肯定　「AI詐騙時代來臨」得佳作

用錯衛生紙「恐害長痔瘡」！醫曝挑選3關鍵：別毀了肛門

四接進度恐延後！協和電廠45公頃土地污染　環境部：改善才能開發

薔薔開除元老員工Song「資遣費、月薪曝光」哽咽：我沒有虧欠他

60年1次「乙巳青蛇年」逢鬼月！命理師警告8生肖：千萬別靠近水邊

沒法尿尿！糖尿男1週腫20kg變米其林寶寶　1決定免跑醫院洗腎

國旅上半年「旅館房價平均降2元」　住客數量超越疫情前

9月財運翻倍！4生肖荷包滿滿　正偏財全都旺

「媽媽餵5點說明」根本離題！他點出關鍵：可回應嗎　1.2萬人讚爆

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

【誰在亂發誓】高雄驚見雷神級超巨閃電！直直劈下超震撼

【兩貓在路中秀恩愛】虎斑貓一臉不爽被打擾XD

【帝王出巡？】行人「沒斑馬線還硬闖」釀騎士追撞

準衛福部長石崇良今向萬華人道歉　認破口說「失言」傷害居民

ETtoday獲社會光明面新聞獎肯定　「AI詐騙時代來臨」得佳作

用錯衛生紙「恐害長痔瘡」！醫曝挑選3關鍵：別毀了肛門

四接進度恐延後！協和電廠45公頃土地污染　環境部：改善才能開發

薔薔開除元老員工Song「資遣費、月薪曝光」哽咽：我沒有虧欠他

60年1次「乙巳青蛇年」逢鬼月！命理師警告8生肖：千萬別靠近水邊

沒法尿尿！糖尿男1週腫20kg變米其林寶寶　1決定免跑醫院洗腎

國旅上半年「旅館房價平均降2元」　住客數量超越疫情前

9月財運翻倍！4生肖荷包滿滿　正偏財全都旺

「媽媽餵5點說明」根本離題！他點出關鍵：可回應嗎　1.2萬人讚爆

摩斯漢堡中秋限定新品一次看　干貝白醬可樂餅同步回歸

想省錢反而花更多！少報175萬裝潢折讓　國稅局一查挨罰80萬

黑龍江現「水龍捲」奇觀　圓形水柱從湖底直升雲端「像極了大吸管」

準衛福部長石崇良今向萬華人道歉　認破口說「失言」傷害居民

《拜六禮拜》男男戀爆紅！王品澔阿公「揪鄰居在家看」真實反應曝

日本SUKIYA睽違11年「大降價」！　牛丼最多便宜40日圓

張競／中國大陸海警南域艦修復狀況分析

聯邦快遞擴大電動貨運車隊規模　員工參與社區計畫年增20%

核廢土再利用？日本政府推放中央官廳花圃　2045完成最終處置

比特犬專屬「拆家鍵」　按下發出「摧毀」聲立刻有紙箱任牠咬

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

生活熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

即／紅斑馬一路開道！「小平安」到林口長庚了

早產女嬰「小平安」北上轉診！母感動曝取名故事

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

6.0地震　台北人曝1現象驚「這次很特別」

即／21:11宜蘭近海規模6.0地震　最大震度4級

宜蘭規模6.0地震 　黃士修再打反核派

罷傅失敗離開花蓮　咖啡店宣布落腳台南

「颱風窩」季風槽又增強　鄭明典：1周後台灣可能受影響

「三重蘇志燮」拖車車了！　帳號曝光感情狀況

6.0強震　蔣萬安1分鐘內應變獲萬人讚

「男友變超持久」她做到想哭　一票妹子曝真心話

被爆放棄3000萬代言費！李洋1句話藏玄機

更多熱門

相關新聞

中元採買最後倒數　萬歲牌讓你拜得澎湃又安心

中元採買最後倒數　萬歲牌讓你拜得澎湃又安心

中元普渡向來是零售市場兵家必爭之地，本週已進入最後兩週倒數採買高峰，家家戶戶忙著選購澎湃供品。根據2024年農產品進出口統計，堅果類進口量年增率達8%，顯示出近年健康趨勢的增長帶動了堅果食用習慣的養成，除了傳統年節之外，堅果的人氣也延伸到中元節市場。

中元普渡「外送肉品燒臘」賣破3千萬

中元普渡「外送肉品燒臘」賣破3千萬

全家零食、冰品飲料「買1送1」

全家零食、冰品飲料「買1送1」

花蓮自主機關碳盤查　推動第三方查驗

花蓮自主機關碳盤查　推動第三方查驗

「拜保健飲品」平安又健康

「拜保健飲品」平安又健康

關鍵字：

桃市衛生局中元節應景食品查驗1農藥殘留不合格

讀者迴響

熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

2輛紅斑馬開道畫面曝！　國道警護送早產嬰

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

即／紅斑馬一路開道！「小平安」到林口長庚了

早產女嬰「小平安」北上轉診！母感動曝取名故事

即／鄭文燦帶長髮妹進房　調查結果出爐

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤

承認騙人！H級AV女優沒死　現身道歉

今彩539頭獎一晚開出4注　每注分600萬

薔薔露面哭了！資遣Song「心碎列4大罪狀」　遭對方抹黑內幕曝光

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

更多

最夯影音

更多

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面