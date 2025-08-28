桃園抽驗303件中元節祭祀食品　木瓜驗出農藥殘留超標將開罰

▲桃市衛生局中元節前啟動祭祀食品專案稽查作業，針對民間超市、市場食品等進行稽查。（圖／桃市衛生局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市衛生局在中元節前夕啟動祭祀食品專案稽查，總計偵查桃市轄區抽驗總計303件水果、素食、休閒零食（糕點、餅乾、糖果）、飲料、水產品與肉類製品，抽驗結果其中1件木瓜檢出農藥納乃得（Methomyl）0.06 ppm，其標準為不得檢出，衛生局已裁處開罰在案，衛生局後續將持續加強抽驗，以落實源頭風險管理。

▲桃市衛生局中元節前啟動祭祀食品專案稽查作業，針對超市、休閒食品、零食與飲料等進行稽查。（圖／桃市衛生局提供）

桃市衛生局表示，今年專案鎖定民眾祭祀常見品項，檢驗項目涵蓋包括乙型受體素類（含萊克多巴胺）、動物用藥、動物性成分、防腐劑、丙酸、輻射、磷酸鹽、硼酸及其鹽類、二氧化硫、重金屬、農藥殘留、著色劑等，全面把關市售產品安全。根據食品安全衛生管理法檢出殘留農藥量超過標準，將依違反第15條第1項第5款規定，可處新台幣6萬至2億元罰鍰。若檢出食品添加物超過標準，違反食安法第18條規定，可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；業者若無法提供進貨憑證致無法追蹤產品源頭，則依違反食安法第47條規定，可處新台幣3萬元罰鍰。完整抽驗結果已公布於衛生局官網及桃食安心資訊平台之新聞稿專區，供民眾查詢。

▲桃市衛生局中元節前啟動祭祀食品專案稽查作業，針對超市蔬果等進行稽查。（圖／桃市衛生局提供）

衛生局食品管理暨檢驗科科長薛惠文提醒，選購中元食品務必挑選標示完整、來源清楚、信譽良好的通路與品牌，避免購買色澤過於鮮豔或來源不明之產品。另外，新鮮蔬果食用前，建議以流動自來水沖洗2至3遍，水流可帶走溶解在水中的農藥殘留，沖洗乾淨後，切除不食用部分如果皮、根部或蒂頭，這樣可進一步減少殘留農藥。如有因消費問題或任何爭議，可撥打消費者服務專線：0800-285-000或「1950」洽詢，向衛生局或桃市消費者服務中心申訴。