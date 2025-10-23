桃園成功攔截405kg疑豬瘟後腿肉！全在冷凍庫　退回上游業者

▲桃園市衛生局人員今天前往桃園市稽查某食品廠，即時截獲一批來自台中市梧棲畜牧場販售405公斤後腿肉。（圖／衛生局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府衛生局今（23）日接獲彰化縣衛生局通報，台中市梧棲區畜牧場曾於本月13日販售屠宰豬肉流向桃市食品廠，衛生局立即啟動稽查，查出業者於10月16日買進405公斤後腿肉後，全數未使用，仍存放廠內冷凍庫中，尚未製成加工品，衛生局第一時間攔截疑慮肉品，業者已自主預防性暫停使用，並將退回上游業者。

針對非洲豬瘟，桃園市政府昨天成立跨局處應變小組，啟動桃市緊急應變機制，全面掌握有疑慮產品流向並加強防堵。衛生局同步啟動肉品來源揭露機制，通知大型賣場、超市揭露肉品來源畜養場資訊，並通知餐飲業「全面禁止搬運廚餘、動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料至豬隻飼養場所，且不得作為飼料或飼料添加物使用」，同時立即派員前往商店與餐廳稽查肉品來源與標示，並未發現非洲豬瘟疫區之肉製品。

▲桃園市衛生局人員稽查桃園市某食品廠截獲來自台中市梧棲畜牧場販售405公斤後腿肉。（圖／衛生局提供）

衛生局強調，自2018年非洲豬瘟疫情爆發以來，衛生局已與防檢署及動保處持續合作，今年1月截至10月累計查核3,995家次，尚未發現疫區產品流入市面。桃園市政府呼籲，民眾選購肉品應認明合法來源及標示清楚之產品，以避免購買來路不明散裝或無標示商品。市府將持續配合中央及各縣市政府進行產品流向追蹤、稽查與資訊公開，以守護市民食品安全。