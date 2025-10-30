豬肉「禁宰禁運」補貼公布！飼料費每頭810元　肉攤停業給3萬

▲針對「禁運禁宰」措施受影響業者，農業部、經濟部推出補貼方案。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

因應非洲豬瘟防疫，全國自10月23日至11月6日實施為期15天的「禁運禁宰」措施，農業部今（30日）說明，為減輕產業衝擊，針對養豬農民、屠宰場、肉品市場、傳統肉攤等第一線業者，推出多項補助與金融協助方案，包括養豬農民每頭飼料費差額補助810元、傳統肉攤每攤3萬元等，並設立專線服務窗口，協助業者申請及諮詢。

▲豬肉「禁宰禁運」飼料差額補貼公布。（圖／農業部）

農業部指出，獲得再利用核定的434場養豬場可申請「飼料差額補助」每頭300元，並依規模提供油資補助，每場最高可達1.8萬元。此外，禁宰期間各類業者均可獲補貼，養豬農民每頭810元、肉品市場最高20萬元、毛豬承銷人每人1.5萬元、屠宰場每頭280元、傳統肉攤每攤3萬元。異地批次母豬場則補貼每頭2,500元，疫情通報主動者可領5,000元獎勵金。

▼一級生產鏈從業人員、業者輔導補助。（圖／農業部）

▼異地批次母豬場補貼、疫情通報主動者獎勵金。（圖／農業部）

同時，農業部啟動「金融支持方案」，協助受影響業者紓困。依法登記之養豬場、屠宰場負責人及相關農民組織，可申請新貸，享6個月利息補貼（上限1%），舊貸亦可申請展延6個月，補貼期間免收保證手續費。單一借款人新舊貸合計最高600萬元。

▼農業部啟動「金融支持方案」。（圖／農業部）

為讓產業即時獲得協助，農業部設置專線服務窗口，養豬農民、肉品市場、承銷人與屠宰場可撥打「農業部 0800-528-989」；市場豬肉攤業者則可洽「經濟部 0800-280-280」，服務時間為周一至周五上午8時30分至下午6時。

▼農業部設置專線服務窗口。（圖／農業部）