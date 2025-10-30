　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

豬肉「禁宰禁運」補貼公布！飼料費每頭810元　肉攤停業給3萬

▲▼全聯獨家販售濕式熟成技術的「好欣豬」來自台東關山，牧場除了具備碳足跡標籤、落實人道飼養永續經營，也嚴格把關防治疾病感染。（圖／記者林育綾攝）

▲針對「禁運禁宰」措施受影響業者，農業部、經濟部推出補貼方案。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

因應非洲豬瘟防疫，全國自10月23日至11月6日實施為期15天的「禁運禁宰」措施，農業部今（30日）說明，為減輕產業衝擊，針對養豬農民、屠宰場、肉品市場、傳統肉攤等第一線業者，推出多項補助與金融協助方案，包括養豬農民每頭飼料費差額補助810元、傳統肉攤每攤3萬元等，並設立專線服務窗口，協助業者申請及諮詢。

▲▼非洲豬瘟影響，豬肉「禁宰禁運」補貼公布。（圖／農業部）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲豬肉「禁宰禁運」飼料差額補貼公布。（圖／農業部）

農業部指出，獲得再利用核定的434場養豬場可申請「飼料差額補助」每頭300元，並依規模提供油資補助，每場最高可達1.8萬元。此外，禁宰期間各類業者均可獲補貼，養豬農民每頭810元、肉品市場最高20萬元、毛豬承銷人每人1.5萬元、屠宰場每頭280元、傳統肉攤每攤3萬元。異地批次母豬場則補貼每頭2,500元，疫情通報主動者可領5,000元獎勵金。

▼一級生產鏈從業人員、業者輔導補助。（圖／農業部）

▲▼非洲豬瘟影響，豬肉「禁宰禁運」補貼公布。（圖／農業部）

▼異地批次母豬場補貼、疫情通報主動者獎勵金。（圖／農業部）

▲▼非洲豬瘟影響，豬肉「禁宰禁運」補貼公布。（圖／農業部）

同時，農業部啟動「金融支持方案」，協助受影響業者紓困。依法登記之養豬場、屠宰場負責人及相關農民組織，可申請新貸，享6個月利息補貼（上限1%），舊貸亦可申請展延6個月，補貼期間免收保證手續費。單一借款人新舊貸合計最高600萬元。

▼農業部啟動「金融支持方案」。（圖／農業部）

▲▼非洲豬瘟影響，豬肉「禁宰禁運」補貼公布。（圖／農業部）

為讓產業即時獲得協助，農業部設置專線服務窗口，養豬農民、肉品市場、承銷人與屠宰場可撥打「農業部 0800-528-989」；市場豬肉攤業者則可洽「經濟部 0800-280-280」，服務時間為周一至周五上午8時30分至下午6時。

▼農業部設置專線服務窗口。（圖／農業部）

▲▼非洲豬瘟影響，豬肉「禁宰禁運」補貼公布。（圖／農業部）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
粿粿跨年PO影片！網抓包「王子1舉動」喊諷刺：正常情況會保持
樂天桃猿公布封王遊行路線　韓援廉世彬將到場
鞋業大亨撐不住！　神秘千坪「銘珠園」12.5億法拍
快訊／王子爆偷吃粿粿　一日店長活動突取消
王子偷吃粿粿！薔薔認0互動「我超邊緣」　看人妻出軌突現場爆走
1女戰3男出事了！2人無套挨告性侵　他4P臨陣不舉pass
行政院修法！故意殺人、虐童致死判刑逾10年　終身不得假釋
范姜彥豐爆討1200萬封口！「王子拒付急切割」　粿粿沒錢付不
川習會未提台灣！　川普：可能很快簽署美中貿易協議

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

旅宿業明年首季優先開放聘用菲籍移工　薪資門檻至少32K

高鐵站搭Uber可享點數回饋　再抽1600元等值車票

范姜彥豐0收入對抗粿粿、王子！網炸鍋「創YT賺一波」急喊他幫忙

范姜彥豐心死爆料！律師嘆「玉石俱焚的策略」　預測粿粿下一步

豬肉「禁宰禁運」補貼公布！飼料費每頭810元　肉攤停業給3萬

粿粿跨年PO影片！網抓包「王子1舉動」喊諷刺：正常情況會保持分際

王子道歉文被酸爆！網喊抓包「不當兵原因」：綠帽在別人頭上

友人幫粿粿隱瞞！「知道好友出軌會說嗎」兩派戰翻：我情何以堪

范姜彥豐最後溫柔「選1關鍵時機」爆出軌　網驚這才痛：最狠的報復

三觀炸裂！粿粿曾許願「王子勾勾...」　大票人狂嘔：人妻94會玩

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

北教大「型男教授」偷吃12女！ 後宮集滿校長、老師、學生 滿滿都是他工具人

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

潘瑋柏宣傳到一半「開煮泡麵」　護食怕工作人員搶：只有買一包？

李沐和舒華比韓文出絕招：歐巴～　挑戰空中瑜珈崩潰「最難的工作」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

旅宿業明年首季優先開放聘用菲籍移工　薪資門檻至少32K

高鐵站搭Uber可享點數回饋　再抽1600元等值車票

范姜彥豐0收入對抗粿粿、王子！網炸鍋「創YT賺一波」急喊他幫忙

范姜彥豐心死爆料！律師嘆「玉石俱焚的策略」　預測粿粿下一步

豬肉「禁宰禁運」補貼公布！飼料費每頭810元　肉攤停業給3萬

粿粿跨年PO影片！網抓包「王子1舉動」喊諷刺：正常情況會保持分際

王子道歉文被酸爆！網喊抓包「不當兵原因」：綠帽在別人頭上

友人幫粿粿隱瞞！「知道好友出軌會說嗎」兩派戰翻：我情何以堪

范姜彥豐最後溫柔「選1關鍵時機」爆出軌　網驚這才痛：最狠的報復

三觀炸裂！粿粿曾許願「王子勾勾...」　大票人狂嘔：人妻94會玩

花蓮新景點「鸚鵡螺圖書館」4大亮點一次看　全景平台遠眺太平洋

台灣生命永續經營協會首屆大會登場　跨界菁英共推「善終」新理念

貝茲打擊率1成3苦惱「找不到答案」　喊話道奇打線G6必須打出來

八點檔女星「看婦產科被認出」！地方媽：放心我不會說出去 賴慧如傻眼

公廣董監事任期屆滿逾10月未提名　藍批文化部「知法玩法」行政擺爛

洪榮宏罕見爆哭！　95歲恩師中風失語...「師徒重逢」超激動

台中每天誕生10家公司！　賴正鎰：商辦需求最多不在七期

樂天桃猿公布11月2日封王遊行路線　韓援廉世彬將現身與球迷同樂

政院拍板旅宿業、碼頭業開放移工　增聘前要先幫本勞加薪

分手氣炸！女友收回鑰匙他抓狂　開瓦斯桶點火害慘自己

【滾滾泥流】燕子口堰塞湖恐潰決！ 立霧溪「水流狂衝」居民緊急撤離

生活熱門新聞

范姜彥豐強大背景被挖出！　網友直呼完勝王子

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

范姜彥豐「選1時機爆出軌」！網驚：最狠報復

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

家人1舉動「救了范姜彥豐」　他驚：誰都救不了

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」　網朝聖3年前照

粿粿偷情王子　11周前「16字神預言」朝聖

快訊／2縣市大雨特報　今晚再變天

粿粿婚內出軌！　廣告小妹列3重點：顯然很難放棄帥小王

王子「1舉動」粿粿錯愕？眾人諷刺笑：直接爆

范姜彥豐、粿粿離婚金額能到多少？律師說實話

機場入境「取消免檢疫通道」！石崇良：手提行李全面X光檢查

粿粿曾自信喊：不會出軌　星座專家當場打臉

粿粿曾許願「王子勾勾...」　大票人狂嘔：人妻94會玩

更多熱門

相關新聞

防疫分秒必爭！台中疫調若有困難　卓榮泰令：農業部即刻協助

防疫分秒必爭！台中疫調若有困難　卓榮泰令：農業部即刻協助

台中梧棲一處養豬場日前出現非洲豬瘟，目前中央地方持續進行疫調溯源、圍堵疫病擴散。農業部今（30日）在行政院會報告「非洲豬瘟防疫精進措施及輔導補助方案」，目前除了案例場之外並無異常狀況，包括養豬場、化製場和屠宰場等關聯場的檢驗結果都是陰性。院長卓榮泰指出，防疫分秒必爭，若台中市政府在疫調執行上有待加強，請農業部即刻組成中央疫調團隊協助，儘速完成後續疫調工作。

網傳彰化養豬場外3頭死豬照　雜草高度揭真相

網傳彰化養豬場外3頭死豬照　雜草高度揭真相

彰化阿泉「最後一鍋爌肉」賣完了　改賣雞腿飯

彰化阿泉「最後一鍋爌肉」賣完了　改賣雞腿飯

機場入境「取消免檢疫通道」！石崇良：手提行李全面X光檢查

機場入境「取消免檢疫通道」！石崇良：手提行李全面X光檢查

豬瘟衝擊！彰化2地公有市場免收租金

豬瘟衝擊！彰化2地公有市場免收租金

關鍵字：

非洲豬瘟豬瘟禁宰禁運補貼

讀者迴響

熱門新聞

晏柔中目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

王子、粿粿出手了！

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」

范姜彥豐強大背景被挖出！　網友直呼完勝王子

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

范姜彥豐「選1時機爆出軌」！網驚：最狠報復

王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密

即／隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹身分曝光

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

粿粿3年前答應求婚照被挖！

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中

家人1舉動「救了范姜彥豐」　他驚：誰都救不了

快訊／旺宏法說會變法會！連虧9季爆量跌停　吳敏求預告回歸

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

粿粿搭摩天輪「曖昧一舉動被抓包」！

更多

最夯影音

更多
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面