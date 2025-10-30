豬瘟禁宰衝擊！彰化市、和美鎮公有市場肉攤免收1個月租金

▲彰化市公所公布公有市場豬肉攤商減租1個月。（圖／翻攝自彰化市長林世賢臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

近期受到非洲豬瘟疫情影響，禁宰令再延10天，嚴重衝擊攤商生計。為體恤豬肉攤販經營壓力，彰化縣和美鎮公所與彰化市公所宣布，公有市場豬肉攤位免收一個月租金，以實際行動支持攤商度過難關，同時穩定民生豬肉供應。

和美鎮長林庚壬昨日表示，針對和美公有零售市場的豬肉攤商，將減收一個月租金，和美公有市場共有約130個攤位，其中豬肉攤約佔10多攤。這次因防範豬瘟需要禁用禁宰半個月，豬肉攤商被迫配合休市，生計大受影響。

▲非洲豬瘟中央禁宰令再延10天。（示意資料圖／記者翁伊森翻攝）

林庚壬強調，為了感謝豬肉攤商配合防疫政策，決定用行動力挺，直接減免一個月租金。雖然該市場原本租金就不高，且採取月收制，但鎮公所希望透過直接減收的方式，表達對攤商共體時艱的感謝。

彰化市公所也同步宣布跟進此政策。市長林世賢指出，近期豬肉市場不僅受到成本上漲影響，消費者信心變化也讓攤商銷售壓力明顯增加。市公所希望透過免收一個月租金的實際行動，協助攤商安心經營，穩定民生供應。強調，未來市公所將持續關心民生產業動態，與市場攤商一同面對挑戰，實現「市民買得安心、攤販賣得放心」的目標。目前員林市公所則暫時不會跟進。