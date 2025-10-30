網傳彰化養豬場外3頭死豬照轟不查　動防所比對雜草高度揭真相

▲3頭死豬照片網路瘋傳，彰化縣動物防疫所表示是豬瘟爆發前拍攝。（示意圖／農業部提供）

記者唐詠絮／彰化報導

近日社群平台Threads上流傳一張彰化縣某養豬場外堆放3頭病死豬的照片，相關單位卻不追查，引發民眾對非洲豬瘟疫情的恐慌。彰化縣動物防疫所緊急調查後澄清，該照片經比對現場環境，研判是疫情爆發前所拍攝，且該場10月份豬隻死亡數量均在正常範圍內，呼籲民眾勿轉傳不實訊息，以免造成不必要的恐慌。

彰化縣動物防疫所今(30)日出面說明調查結果。經查該場共飼養2225頭豬隻，在10月19日至29日期間，單日死亡最高紀錄為10月26日的4頭中豬，死亡率僅千分之1.7，遠低於「非洲豬瘟緊急防疫期間豬隻化製異常通報標準」規定的2%門檻。

動防所強調「依據規定，在養量超過499頭的養豬場，每日中大豬死亡頭數需達在養量2%（約45頭）才需通報，該場死亡數量完全在正常範圍內。」經比對民眾提供之網路照片與飼主提供10月29日拍攝之同場景照片，發現照片大門雜草高度明顯不同，研判民眾於網路所提供之照片是疫情爆發前拍攝。

動防所指出，該養豬場說明，被拍到的豬隻確實不是近期死亡案例，當時是因等待化製場收運而暫置場邊，且都依規定處理。針對檢舉內容，儘管如此，動防所已責成該場立即改善，應妥善覆蓋場內斃死豬隻，避免暴露在外，加強場區人車管制與生物安全防疫，落實環境消毒作業，防堵病原孳生，如有異常死亡情形應立即通報。

消息傳出後，在養豬業界引發討論。有豬農留言聲援「養豬場每天死幾頭豬很正常，如果每見死豬就通報，檢驗人員頻繁進出，反而增加生物安全風險。」另一名業者表示「以2000多頭的規模來說，每天死亡幾頭在合理範圍，重點是有無依規定處理。」