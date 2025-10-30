防疫分秒必爭！台中疫調若有困難　卓榮泰令：農業部即刻協助

▲行政院會記者會「非洲豬瘟防疫強化措施」圖卡。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台中梧棲一處養豬場日前出現非洲豬瘟，目前中央地方持續進行疫調溯源、圍堵疫病擴散。農業部今（30日）在行政院會報告「非洲豬瘟防疫精進措施及輔導補助方案」，目前除了案例場之外並無異常狀況，包括養豬場、化製場和屠宰場等關聯場的檢驗結果都是陰性。院長卓榮泰指出，防疫分秒必爭，若台中市政府在疫調執行上有待加強，請農業部即刻組成中央疫調團隊協助，儘速完成後續疫調工作。

農業部指出，台中梧棲一處豬場21日檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，後經25日確診，農業部已於同日通報世界動物衛生組織（WOAH），以善盡會員應盡之義務。中央與地方政府共同合作全面啟動防疫作為，在第一階段展開案例場清消、關聯場疫調及採檢工作，及全國養豬場訪視。其中關聯場包括養豬場、化製場和屠宰場相關的檢驗結果都是陰性，除了案例場之外並無異常狀況。

依據專家建議及考量非洲豬瘟病毒潛伏期長達15天，農業部在10月26日公告禁運禁宰延長至11月6日，並於10月27日第39次非洲豬瘟災害應變中心會議啟動第二輪強化防疫措施，透過分級查訪、強化清消、精準疫調、擴大追查等四大策略，並每5天為一個週期檢視各項防疫工作，滾動式調整各項作為。

行政院長卓榮泰說，為防堵非洲豬瘟疫情擴散，行政院第一時間在台中設立中央前進應變所，目前非洲豬瘟疫情呈現穩定趨勢，但不能掉以輕心。為了有效遏制疫情蔓延，26日宣布禁運進宰禁廚餘養豬等政策再延長10日，並啟動第二階段強化措施，請農業部、環境部、內政部及地方政府並肩作戰。

卓榮泰強調，防疫需要分秒必爭，「如果台中市政府在疫調執行上有待加強完備，請農業部即刻組成中央疫調團隊協助，儘速完成後續疫調工作」。

另外，禁運禁宰期間影響養豬產業的經營及相關從業人員生計，卓榮泰也表示，中央推出產業輔導支持措施，除了對廚餘養豬場轉型的飼料差額補助外，也提供豬農、承銷人、肉品市場、屠宰場、攤商等產業鏈從業人員輔導補助，請農業部、經濟部儘速完成相關程序，早日展開受理申請。

農業部表示，會與各相關部會單位將協力合作，持續防堵境外病原入侵，阻斷病毒傳播，另於禁止使用廚餘期間，加強廚餘管理，落實稽查工作。禁運禁宰期間是防疫重要關鍵時刻，一般民眾切勿到養豬場，養豬業者也應禁止互訪，阻斷病毒傳播。後續政府亦會針對受影響一級生產鏈產業提出補助輔導方案措施，使本次疫情受影響之產業業者，其相關損失降至最低。

農業部強調，非洲豬瘟不會感染人，台灣豬肉在上市前均經過層層把關，肉品安全無虞，請民眾安心食用。防疫視同作戰，請民眾防疫期間切勿進入養豬場；並提醒養豬業者配合每日自主觀察豬隻健康情形，若發現異常，應立即通報所在地動物防疫機關。